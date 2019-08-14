《異動股》騰訊（７００）今日放榜，現隨市反彈３％暫領漲國指股

《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊控股（００７００）將於今日收市後放榜，現隨市反彈

３﹒１１％，報３４４﹒４元，暫升幅最大國指股；成交約１６５萬股，涉資５﹒６６億元。

現時，恆生指數報２５６８３，上升４０１點或上升１﹒５９％，主板成交４０﹒４５億元

。國企指數報９９８９，上升１４３點或上升１﹒４６％。

上證綜合指數報２８２５，上升２８點或上升１﹒０２％，成交１０３﹒８４億元人民幣。

深成指報９０３２，上升１３０點或上升１﹒４６％，成交１２１﹒１５億元人民幣。



表列個別大行對騰訊最新看法：



機構 預測 評級 目標價

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高盛 受惠版號審批及期內多個新遊戲推出，料第二 買入 ４１８元

季手遊收入按年增長２３％



瑞銀 第二季手遊收入料按年增長２６％，其強勢理 買入 ４５０元

應能令今年盈利達到２５％左右增長，並望在

明年加速



美林 第二季手遊收入料按年增長２７％，因新發 買入 ４４５元

布遊戲的貢獻，及玩家支出、內容訂閱等預

付款增加驅動



摩通 第二季手遊收入料按年增長２５％，因新遊 買入 ４６０元

戲推出早過預期，令遊戲運營從根本上好於

預期



匯豐 旗下手遊《和平精英》見改善，且《權力的 買入 ４６４元

遊戲》及《龍族幻想》推出初始反應強勁，

上調今年每股盈測１﹒５％

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表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ５８﹒２０元 上升０﹒８７％

港交所 （００３８８） ２３９﹒４０元 上升２﹒３１％

建設銀行（００９３９） ５﹒７０元 上升１﹒０６％

中國移動（００９４１） ６３﹒６０元 上升０﹒７９％

友邦保險（０１２９９） ７４﹒７５元 上升１﹒８４％

工商銀行（０１３９８） ４﹒９４元 上升１﹒２３％

中國平安（０２３１８） ８８﹒４０元 上升１﹒２６％

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