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14/08/2019 09:31

《異動股》騰訊（７００）今日放榜，現隨市反彈３％暫領漲國指股

　　《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊控股（００７００）將於今日收市後放榜，現隨市反彈
３﹒１１％，報３４４﹒４元，暫升幅最大國指股；成交約１６５萬股，涉資５﹒６６億元。
　　現時，恆生指數報２５６８３，上升４０１點或上升１﹒５９％，主板成交４０﹒４５億元
。國企指數報９９８９，上升１４３點或上升１﹒４６％。
　　上證綜合指數報２８２５，上升２８點或上升１﹒０２％，成交１０３﹒８４億元人民幣。
　　深成指報９０３２，上升１３０點或上升１﹒４６％，成交１２１﹒１５億元人民幣。

　　表列個別大行對騰訊最新看法：

　　機構　　　　　　　　　　預測　　　　　　　　　　　　評級　　目標價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　高盛　　受惠版號審批及期內多個新遊戲推出，料第二　　買入　　４１８元
　　　　　　　季手遊收入按年增長２３％
　
　　瑞銀　　第二季手遊收入料按年增長２６％，其強勢理　　買入　　４５０元
　　　　　　　應能令今年盈利達到２５％左右增長，並望在
　　　　　　　明年加速　　
　
　　美林　　第二季手遊收入料按年增長２７％，因新發　　　買入　　４４５元
　　　　　　　布遊戲的貢獻，及玩家支出、內容訂閱等預　　
　　　　　　　付款增加驅動
　
　　摩通　　第二季手遊收入料按年增長２５％，因新遊　　　買入　　４６０元
　　　　　　戲推出早過預期，令遊戲運營從根本上好於
　　　　　　預期　　　　　　

　　匯豐　　旗下手遊《和平精英》見改善，且《權力的　　　買入　　４６４元
　　　　　　　遊戲》及《龍族幻想》推出初始反應強勁，　　
　　　　　　　上調今年每股盈測１﹒５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　５８﹒２０元　　　上升０﹒８７％
　　港交所　（００３８８）　２３９﹒４０元　　　上升２﹒３１％
　　建設銀行（００９３９）　　　５﹒７０元　　　上升１﹒０６％
　　中國移動（００９４１）　　６３﹒６０元　　　上升０﹒７９％
　　友邦保險（０１２９９）　　７４﹒７５元　　　上升１﹒８４％
　　工商銀行（０１３９８）　　　４﹒９４元　　　上升１﹒２３％
　　中國平安（０２３１８）　　８８﹒４０元　　　上升１﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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