《異動股》銀娛績後反彈３％，獲瑞信微升目標，維持跑贏大市評級

《經濟通通訊社１４日專訊》銀河娛樂（０００２７）績後反彈３﹒２７％，報４５﹒７５

元，盤中高見４５﹒９元；成交約３１３萬股，涉資１﹒４２億元。

瑞信今日發表報告，微升銀娛目標價，由７２﹒８元上調至７３﹒８元，維持跑贏大市評級

。

銀娛上日放榜，中期純利按年跌７﹒３％至６６﹒８億元，每股盈利為１５４﹒３仙，不派

中期息，惟派特別股息每股０﹒４６元。

期內，淨收益按年跌６﹒５５％至２６２﹒１９億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ按年跌４％至

８３億元。第二季經調整ＥＢＩＴＤＡ為４３億元，按年持平，按季上升９％，淨收益１３２億

元，按年跌５％，按季升１％。

銀娛副主席呂耀東上日直言，「作為一個香港人，唔希望交通基建受到影響」但坦言最近來

自香港的訪澳旅客有所放緩，但內地訪澳旅客持續增長，暫時未見對澳門的業務造成影響。

恆生指數現報２５６４８，升３６６點或１﹒４５％，主板成交９１﹒９２億元。國企指數

報９９８７，升１４０點或１﹒４３％。

上證綜合指數報２８２３，升２６點或０﹒９５％，成交２８６﹒１５億元人民幣。深證成

份指數報９０２１，升１１９點或１﹒３４％，成交３６７﹒９５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ４５﹒７５元 升３﹒２７％

美高梅 （０２２８２） １１﹒４４元 升３﹒０１％

金沙中國（０１９２８） ３４﹒６５元 升３﹒１２％

新濠國際（００２００） １６﹒６０元 升２﹒８５％

銀河娛樂（０００２７） ４５﹒５５元 升２﹒８２％

永利澳門（０１１２８） １５﹒７８元 升２﹒６０％

澳博控股（００８８０） ７﹒３１元 升１﹒８１％

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