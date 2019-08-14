  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/08/2019 09:41

《異動股》銀娛績後反彈３％，獲瑞信微升目標，維持跑贏大市評級

　　《經濟通通訊社１４日專訊》銀河娛樂（０００２７）績後反彈３﹒２７％，報４５﹒７５
元，盤中高見４５﹒９元；成交約３１３萬股，涉資１﹒４２億元。
　　瑞信今日發表報告，微升銀娛目標價，由７２﹒８元上調至７３﹒８元，維持跑贏大市評級

　　銀娛上日放榜，中期純利按年跌７﹒３％至６６﹒８億元，每股盈利為１５４﹒３仙，不派
中期息，惟派特別股息每股０﹒４６元。
　　期內，淨收益按年跌６﹒５５％至２６２﹒１９億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ按年跌４％至
８３億元。第二季經調整ＥＢＩＴＤＡ為４３億元，按年持平，按季上升９％，淨收益１３２億
元，按年跌５％，按季升１％。
　　銀娛副主席呂耀東上日直言，「作為一個香港人，唔希望交通基建受到影響」但坦言最近來
自香港的訪澳旅客有所放緩，但內地訪澳旅客持續增長，暫時未見對澳門的業務造成影響。
　　恆生指數現報２５６４８，升３６６點或１﹒４５％，主板成交９１﹒９２億元。國企指數
報９９８７，升１４０點或１﹒４３％。
　　上證綜合指數報２８２３，升２６點或０﹒９５％，成交２８６﹒１５億元人民幣。深證成
份指數報９０２１，升１１９點或１﹒３４％，成交３６７﹒９５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　　４５﹒７５元　　　升３﹒２７％
　　美高梅　（０２２８２）　　　１１﹒４４元　　　升３﹒０１％
　　金沙中國（０１９２８）　　　３４﹒６５元　　　升３﹒１２％
　　新濠國際（００２００）　　　１６﹒６０元　　　升２﹒８５％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　４５﹒５５元　　　升２﹒８２％
　　永利澳門（０１１２８）　　　１５﹒７８元　　　升２﹒６０％
　　澳博控股（００８８０）　　　　７﹒３１元　　　升１﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態14/08/2019
特新招 曾領福利者或拒發「綠卡」
生財有道13/08/2019
【長痛漫漫】「完美風暴」夾擊收租股呻苦 關焯照籲政府需解內患
FOCUS13/08/2019
【FOCUS】港機場停運刺激全球避險 保財富避短痛難避長痛?
生財有道13/08/2019
《開市Good Morning》溫傑不建議舜宇績前入市
國際動態13/08/2019
意大利聯盟黨 擬提前大選受挫
興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金