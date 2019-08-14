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14/08/2019 11:11

【駐京專電】統計局回應消費增速回落：受汽車銷售下降影響

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在發布會表
示，７月份，社會消費品零售總額同比增長７﹒６％，增速比上月回落２﹒２個百分點。７月份
消費增速回落主要是受汽車銷售回落影響。６月份受國五國六環保標準轉換影響，很多廠商、經
銷商開展促銷，拉動汽車銷售大漲１７﹒２％，受透支效應影響，７月份汽車銷售下降２﹒１％
。如果扣除汽車因素影響，消費品零售額增８﹒８％，與上月基本持平。未來看，消費有保持平
穩較快增長的基礎和條件。

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