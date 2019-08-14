《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華表示，１－
７月份，房地產投資增長１０﹒６％，保持了比較平穩的增長。結合土地成交面積、房地產銷售
等方面的數據來看，目前房地產投資保持平穩態勢。從近幾個月對房價的觀測來看，尤其是６月
份，一二三線城市新建商品住宅的價格也好，二手住宅的價格也好，房價同比漲幅都略有回落，
預期也相對穩定。綜合來看，房地產市場有保持平穩健康發展的基礎。
14/08/2019 12:06
【駐京專電】統計局：房地產市場有保持平穩健康發展基礎
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華表示，１－
７月份，房地產投資增長１０﹒６％，保持了比較平穩的增長。結合土地成交面積、房地產銷售
等方面的數據來看，目前房地產投資保持平穩態勢。從近幾個月對房價的觀測來看，尤其是６月
份，一二三線城市新建商品住宅的價格也好，二手住宅的價格也好，房價同比漲幅都略有回落，
預期也相對穩定。綜合來看，房地產市場有保持平穩健康發展的基礎。
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