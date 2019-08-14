【駐京專電】港澳辦：強烈譴責香港機場嚴重暴力行徑

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院港澳辦發言人徐露穎就昨日（１３

日）晚在香港國際機場發生的部分暴徒圍毆內地記者和遊客等嚴重暴力行徑發表談話，表示極大

憤慨和強烈譴責，並支持香港警方依法拘捕涉事暴徒。

徐露穎表示，連日來，香港激進暴力分子完全突破了法律的底線、道德的底線、人性的底線

。他們在眾目睽睽之下公然實施嚴重暴力犯罪行為，令人觸目驚心，不寒而粟。他們的行為是對

法治的極端蔑視，嚴重地損害了香港的國際形象，嚴重傷害了廣大內地同胞的情感。對於這種極

其惡劣的暴力犯罪行徑，必須依法嚴懲。我們堅決支持香港警隊和司法機構果斷執法、嚴正司法

，盡快將違法犯罪分子繩之以法。

徐露穎並表示１３日晚、１４日凌晨，在香港國際機場發生了駭人聽聞的暴力事件。在機場

非法集會的部分激進暴力分子對兩名內地居民實施了嚴重的人身傷害行為。１３日２０時許，他

們先是非法禁錮了持因私往來港澳通行證到香港機場接人的深圳居民徐某，用索帶將他綁上，用

鐳射槍照射眼睛並虐打，致其昏迷，在救護人員到場後，又百般阻撓救助。最後在警方的協助下

，用時近４個小時才將徐某解救。其間，他們還圍毆了一名警員，搶奪其警棍。１４日凌晨時分

，激進暴力分子又以懷疑《環球時報》記者付某假扮記者為名，將其雙手捆綁並圍毆，致使付多

處受傷。據瞭解，徐、付二人目前仍在醫院留醫。我們對這種近乎恐怖主義的行徑表示最強烈的

譴責，並向受傷的內地同胞和香港警員表示深切慰問。

