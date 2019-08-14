【駐滬專電】平安好醫生：政策支持令在線診療業務發展潛力巨大

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》平安好醫生（０１８３３）首席運營官白

雪昨日（１３日）在上海接受媒體採訪時表示，隨著國家不斷對「互聯網＋醫療」推出支持政策

，平安好醫生的在線診療業務發展潛力巨大。

白雪表示，目前國務院提出的政策是到２０２０年底前，推動二級以上醫院建立互聯網醫院

，提供分時段預約、分級診療及在線醫保支付等業務；加上國家醫保新政大概率在今年出台，有

望將互聯網醫療納入醫保支付範圍，這對於平好醫生在與醫院合作、輸出ＡＩ技術以及醫療服務

方面將提供有利的政策支持。

同時，好醫生在線診療還可以和保險企業合作。例如，將就診服務和保險企業的重疾保險打

包成一個產品出售給消費者，這也是未來發展的方向。

最後，還有像私家醫生這樣整合的服務。白雪稱，公司希望未來私家醫生業務能夠帶來較大

的收入。

其實，平安好醫生今年六月試運營私家醫生業務後，目前已取得較好成績。昨日正式上線首

日，便與２９家企業客戶簽約，合同金額達到３億元人民幣，公司希望用未來三年到五年的時間

，用戶規模可以達到１０００萬個家庭。

白雪說：「雖然私家業務設計的時候關注的是個人市場，但後來發現企業也有很大需求，因

為現時很多企業希望為自己的客戶提供差異化的服務，所以私家醫生業務目前企業客戶較多，未

來會進一步著力於個人用戶的推廣。目前私家醫生團隊已招募１００位全職醫生，由於醫生成本

較高，因此首年投入非常大，預計未來用戶規模增長後淨利會有比較好的增長。」

下一步，平安好醫生將從３﹒２萬家線下合作藥店進一步挖掘客戶，以慢性病病人及對於醫

療服務的粘度有需求的人群為主要目標客戶。



＊線上問診服務範圍有限＊



當然，不同於在實體醫院問診，互聯網診療無法做到拍片、驗血等檢測過程，因此線上問診

的疾病種類有一定限制。

白雪指，當前所有的疾病數量約在２０００多種，其中４００多種疾病是線上可以看的，比

如說高血壓、糖尿病、婦科等慢性病，這都是需要長期跟蹤和調理的疾病。而其他疾病還是建議

在實體醫院問診。

上海衛健委昨日發布的《互聯網醫院管理辦法》亦提出，互聯網醫院開展的診療服務主要包

括：常見病和慢性病患者隨訪和複診、家庭醫生簽約服務。

而為保證線上就診安全，新規對互聯網醫院可開展的服務也提出了諸多限制，如不能對甲類

傳染病、危急重症、需前往實體醫療機構進行體格檢查，或醫療儀器設備輔助診斷的患者進行診

療。

對於網上問診是否牽涉到隱私問題，白雪認為，恰恰是在網絡上，患者無須直接面對醫生，

才能令他們不再擔憂隱私。

白雪指：「因為有些疾病，例如早育等，患者需要非常大的勇氣去面對醫生，但在互聯網上

，患者就可以放開，不那麼緊張，這是互聯網的特殊性。」

