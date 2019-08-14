《午市前瞻》貿戰緩和惟市場信心仍不足，港股二萬五至二萬六徘徊

《經濟通通訊社１４日專訊》美國宣布推遲向部分中國貨品加徵關稅直至１２月中，部分涉

及健康和國家安全等商品則從關稅清單中刪除。中方表示，雙方將在兩周內再通電話。消息刺激

隔晚美股急升，港股今早亦跟隨外圍高開４２９點報２５７１１點，其中手機設備股急漲，出口

股造好。內地上午１０時公布多項重要經濟數據，包括７月工業增加值，全國固投及社會零售總

額的表現均遜預期，拖累Ａ股走勢，港股升幅亦逐步收窄。恆指中午收市報２５４１６，升

１３５點或升０﹒５４％，主板成交４５５﹒４４億元。

國企指數午收９９２６，升７９點或升０﹒８１％。萬洲（００２８８）績後遭大行唱淡，

急瀉３﹒８７％，報６﹒４６元，為最大跌幅藍籌。

上證指數報２８１９，升２１點或升０﹒７８％，深成指數報９０１３，升１１０點或升１

﹒２４％，兩市成交２５５４﹒６９億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）從逾兩年低位反彈，升１﹒０４％，報５８﹒３元；今日

放榜的騰訊（００７００）急漲２﹒２２％，報３４１﹒４元；港交所（００３８８）升

０﹒７７％，報２３５﹒８元；友邦（０１２９９）續跌０﹒８２％，報７２﹒８元；中移動（

００９４１）軟０﹒４８％，報６２﹒８元；建行（００９３９）漲１﹒２４％，報５﹒７１元

。



＊受惠中美貿易氣氛緩和，舜宇績後狂飆１２％＊



手機設備股表現突出，藍籌舜宇光學（０２３８２）上半年多賺兩成，績後亦獲多間大行唱

好，半日急飆１２﹒１５％，報９６﹒９元，為半日最佳表現藍籌；丘鈦科技（０１４７８）亦

漲４﹒０５％，報７﹒７１元；瑞聲科技（０２０１８）升３﹒２４％，報３６﹒６５元；比亞

迪電子（００２８５）揚５﹒５１％，報１１﹒１元；通達集團（００６９８）走高

２﹒１１％，報０﹒４８５元。

人民幣反彈，離岸人幣隔晚一度飆逾千點並曾收復７算，中間價亦終止９連跌，中資航空股

急升。東方航空（００６７０）彈４﹒０９％，報３﹒８２元；國航（００７５３）漲

４﹒６９％，報６﹒７元；南方航空（０１０５５）亦走高３﹒１４％，報４﹒６元。近日捲入

本地修例示威風波的國泰（００２９３）發聲明支持政府及警方止暴制亂，止跌回升，漲

３﹒１４％，報９﹒８５元。

中美貿易戰緊張關係暫時緩和，隔晚國際油價收市急升近５％，創今年以來的最大漲幅。三

桶油造好，中石油（００８５７）揚３﹒１７％，報３﹒９元；中海油（００８８３）升

０﹒７％，報１１﹒５４元；中石化（００３８６）亦飆２﹒４％，報４﹒７元。



＊社會氣氛持續緊張，地產股、收租股續受壓＊



社會氣氛持續緊張，本地地產股及收租股今日仍跑輸大市，長實（０１１１３）原定本月推

售的中半山波老道豪宅，受社會氣氛轉差影響決定延遲推售，半日股價挫２﹒１４％，報

５０﹒３元；恆隆地產（００１０１）軟１﹒１３％，報１７﹒５４元；新世界（０００１７）

跌０﹒７６％，報９﹒１５元；嘉里建設（００６８３）瀉１﹒１％，報２６﹒９元。九置

（０１９９７）則升２﹒５９％，報４５﹒５元。領展（００８２３）連跌三日累挫逾６％，今

日僅輕微反彈升０﹒１７％，報８６﹒７元。

中美貿戰降溫，金價隔晚受壓，由六年高位回吐２％，金屬相關股回落。招金礦業

（０１８１８）瀉４﹒４３％，報１０﹒７８元；紫金礦業（０２８９９）滑３﹒７９％，報３

﹒０５元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）回吐１﹒５１％，報１１１２元；中國白銀

（００８１５）急跌９﹒３８％，報１﹒１６元；山東黃金（０１７８７）軟０﹒９１％，報

１９﹒６２元。

美國延遲對中國貨品加徵關稅，出口股受惠走高。創科實業（００６６９）漲２﹒０４％，

報５５元；申洲國際（０２３１３）升１﹒１４％，報１０６﹒３元；敏華（０１９９９）揚３

﹒２４％，報３﹒５元；但敏實集團（００４２５）滑１﹒９２％，報１９﹒４４元。



＊黃志陽：市埸觀望氣氛濃，萬洲６﹒３元可買入＊



港股高開４００多點後走勢轉弱，財經分析員黃志陽接受《經濟通通訊社》訪問時表示，港

股今早跟隨美股抽高，雖然有資金流入與貿易相關股份支撐大市，但由於投資者信心仍然不足，

使市場其後表現力有不逮。他認為，本港政治局勢仍然不穩，現時市況應暫未見底。香港機埸若

沒有特別事故發生的話，他預料港股午後有望再有多一點升幅，未來一星期恆指大概在

２５０００點至２６０００點附近徘徊。

萬洲今早股價走低，業績公布後遭大行唱淡。黃志陽表示，萬洲在中美貿易戰的風眼位，雖

然戰事暫時緩和，但萬洲業績與市場預期差不多，投資者宜待股價回落至６﹒３元才買入，目標

價上望８元。（ｊｔ、ｙｋ）

