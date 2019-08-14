《美元走勢－羅明立》德國經濟前景明顯惡化，歐元下行風險將提升

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒７４ １０６﹒２１ １０６﹒７２

歐元╱美元 １﹒１１８４ １﹒１１６３ １﹒１１７１

英鎊╱美元 １﹒２０６６ １﹒２０４３ １﹒２０６０

美元╱瑞郎 ０﹒９７７０ ０﹒９７３７ ０﹒９７６４

美元╱港元 ７﹒８４７３ ７﹒８４３５ ７﹒８４５２



《美元走勢》美國貿易代表辦公室公布，將於９月１日起向餘下３０００億美元的中國進口

商品加徵１０％關稅。不過，部分涉及健康、安全、國防的貨品將會被剔出關稅清單，不需要被

徵收額外的關稅，而部分貨品，包括手機、電腦及遊戲機等的關稅將會延至１２月５日才實施，

中美雙方約定在未來兩周內再次通話。

美國７月消費物價指數按月上升０﹒３％，符合預期；按年計達１﹒８％，不過仍未觸及美

聯儲２％的目標水準。美國放寬對中國貨品徵稅的做法，有助緩和投資市場氣氛，刺激美匯指數

回升。

德國８月ＺＥＷ經濟景氣指數由７月的負２４﹒５跌至負４４﹒１，跌幅遠高於預期的負

２８﹒５。期內，經濟現況指數由負１﹒１急跌至負１３﹒５，跌幅亦高於預期的負７。ＺＥＷ

表示，資料反映德國經濟前景明顯惡化，中美貿易爭端加劇、貨幣貶值風險、英國硬脫歐的可能

性增加，都會令疲弱的德國經濟帶來更大壓力。歐元初步阻力位於１﹒１２５０，歐洲央行計劃

重啟寬鬆貨幣措施，遏抑歐元的升勢，下行風險將提升。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒００ １０４﹒５０ １０６﹒５０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１２５０ １﹒１１３０ １﹒１３００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

