  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/08/2019 15:35

《美元走勢－羅明立》德國經濟前景明顯惡化，歐元下行風險將提升

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒７４　　　１０６﹒２１　　　１０６﹒７２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１８４　　　１﹒１１６３　　　１﹒１１７１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２０６６　　　１﹒２０４３　　　１﹒２０６０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７７０　　　０﹒９７３７　　　０﹒９７６４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４７３　　　７﹒８４３５　　　７﹒８４５２

　　《美元走勢》美國貿易代表辦公室公布，將於９月１日起向餘下３０００億美元的中國進口
商品加徵１０％關稅。不過，部分涉及健康、安全、國防的貨品將會被剔出關稅清單，不需要被
徵收額外的關稅，而部分貨品，包括手機、電腦及遊戲機等的關稅將會延至１２月５日才實施，
中美雙方約定在未來兩周內再次通話。
　　美國７月消費物價指數按月上升０﹒３％，符合預期；按年計達１﹒８％，不過仍未觸及美
聯儲２％的目標水準。美國放寬對中國貨品徵稅的做法，有助緩和投資市場氣氛，刺激美匯指數
回升。
　　德國８月ＺＥＷ經濟景氣指數由７月的負２４﹒５跌至負４４﹒１，跌幅遠高於預期的負
２８﹒５。期內，經濟現況指數由負１﹒１急跌至負１３﹒５，跌幅亦高於預期的負７。ＺＥＷ
表示，資料反映德國經濟前景明顯惡化，中美貿易爭端加劇、貨幣貶值風險、英國硬脫歐的可能
性增加，都會令疲弱的德國經濟帶來更大壓力。歐元初步阻力位於１﹒１２５０，歐洲央行計劃
重啟寬鬆貨幣措施，遏抑歐元的升勢，下行風險將提升。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０６﹒００　　　１０４﹒５０　　　１０６﹒５０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１２５０　　　１﹒１１３０　　　１﹒１３００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS14/08/2019
【FOCUS】推遲加稅商品不足兩成 三大新「震源」需留意
中國故事14/08/2019
避險升溫 又屆掃金時 老鳳祥打響金漆招牌
生財有道14/08/2019
併購彈藥充足 長實優化資產增值
生財有道14/08/2019
把握「贏者全拿」生態 嘉里物流穩守東南亞
剖析天下14/08/2019
中國經濟短期難言樂觀
國際動態14/08/2019
特新招 曾領福利者或拒發「綠卡」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金