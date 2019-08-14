新地（０００１６）今年３月推出位於大埔白石角「雲匯」時，涉未有於成交紀錄冊中列出
「提前付清樓價現金回贈」的詳細條款，而被票控違反《一手住宅物業銷售條款》，發展商瑞域
有限公司昨承認控罪，被罰款５萬元。
被告瑞域上月被一手住宅物業銷售監管局票控，指被告作為新界白石角（東部）科進路１２
號「雲匯」發展項目第１期的賣方，於今年３月２８日，沒有根據《一手住宅物業銷售條例》第
５８（１）條備存的成交紀錄冊，列出「提前付清樓價現金回贈」的條款。
《香港經濟日報》
14/08/2019 08:45
【本港樓市】雲匯涉違一手例，新地（０００１６）認罪罰款５萬元
新地（０００１６）今年３月推出位於大埔白石角「雲匯」時，涉未有於成交紀錄冊中列出
「提前付清樓價現金回贈」的詳細條款，而被票控違反《一手住宅物業銷售條款》，發展商瑞域
有限公司昨承認控罪，被罰款５萬元。
被告瑞域上月被一手住宅物業銷售監管局票控，指被告作為新界白石角（東部）科進路１２
號「雲匯」發展項目第１期的賣方，於今年３月２８日，沒有根據《一手住宅物業銷售條例》第
５８（１）條備存的成交紀錄冊，列出「提前付清樓價現金回贈」的條款。
《香港經濟日報》
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