【本港樓市】雲匯涉違一手例，新地（０００１６）認罪罰款５萬元

新地（０００１６）今年３月推出位於大埔白石角「雲匯」時，涉未有於成交紀錄冊中列出

「提前付清樓價現金回贈」的詳細條款，而被票控違反《一手住宅物業銷售條款》，發展商瑞域

有限公司昨承認控罪，被罰款５萬元。

被告瑞域上月被一手住宅物業銷售監管局票控，指被告作為新界白石角（東部）科進路１２

號「雲匯」發展項目第１期的賣方，於今年３月２８日，沒有根據《一手住宅物業銷售條例》第

５８（１）條備存的成交紀錄冊，列出「提前付清樓價現金回贈」的條款。

《香港經濟日報》

