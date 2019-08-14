已獲金朝陽（００８７８）申請強拍的銅鑼灣希雲大廈，集團再提價收購單位，呎價約３萬
元。
根據ＥＰＲＣ經濟地產庫資料顯示，希雲大廈高層Ｈ室，實用面積４９５平方呎，收購價
１４９０萬元，呎價３０１０１元。至於同座中層單位，今年４月份以５４５萬元沽出，即最新
收購價高１﹒７倍。事實上，金朝陽近日加快收購希雲大廈單位，包括以２８２０萬元購入一個
面積９８０呎單位，同屬提價收購。《香港經濟日報》
14/08/2019 08:51
【本港樓市】金朝陽（００８７８）希雲大廈提價收購，呎價約３萬
已獲金朝陽（００８７８）申請強拍的銅鑼灣希雲大廈，集團再提價收購單位，呎價約３萬
元。
根據ＥＰＲＣ經濟地產庫資料顯示，希雲大廈高層Ｈ室，實用面積４９５平方呎，收購價
１４９０萬元，呎價３０１０１元。至於同座中層單位，今年４月份以５４５萬元沽出，即最新
收購價高１﹒７倍。事實上，金朝陽近日加快收購希雲大廈單位，包括以２８２０萬元購入一個
面積９８０呎單位，同屬提價收購。《香港經濟日報》
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