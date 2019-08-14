港交所（００３８８）中期賺５２﹒０５億元升３％，派３﹒７２元

《經濟通通訊社１４日專訊》港交所（００３８８）公布截至本年６月３０日止中期業績，

純利５２﹒０５億元，按年增長３％，每股盈利４﹒１６元，中期息３﹒７２元。

期內，收入及其他收益８５﹒７８億元，增長５％，ＥＢＩＴＤＡ為６６﹒２５億元，增長

６％。（ｈｌ）



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