華潤電力（８３６）半年賺４０﹒１８億升３５﹒８％，息２０仙

《經濟通通訊社１４日專訊》華潤電力（００８３６）公布截至今年６月底止半年盈利

４０﹒１８億元，升３５﹒８％，每股盈利８３﹒５２仙，中期息由去年的派１２﹒５仙增至派

２０仙。

期內營業額３２９﹒１６億元跌１６﹒３％，經營利潤６７﹒８億元升１﹒７％。

（ｈｌ）



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