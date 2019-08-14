《經濟通通訊社１４日專訊》華潤電力（００８３６）公布截至今年６月底止半年盈利
４０﹒１８億元，升３５﹒８％，每股盈利８３﹒５２仙，中期息由去年的派１２﹒５仙增至派
２０仙。
期內營業額３２９﹒１６億元跌１６﹒３％，經營利潤６７﹒８億元升１﹒７％。
（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
14/08/2019 12:14
華潤電力（８３６）半年賺４０﹒１８億升３５﹒８％，息２０仙
《經濟通通訊社１４日專訊》華潤電力（００８３６）公布截至今年６月底止半年盈利
４０﹒１８億元，升３５﹒８％，每股盈利８３﹒５２仙，中期息由去年的派１２﹒５仙增至派
２０仙。
期內營業額３２９﹒１６億元跌１６﹒３％，經營利潤６７﹒８億元升１﹒７％。
（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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