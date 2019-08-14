《經濟通通訊社１４日專訊》天德化工（００６０９）公布，該集團截至本年６月３０日止
６個月未經審核之綜合淨虧損估計約為１１５０萬元人民幣，較去年同期淨虧損約３６００萬元
人民幣減少。
淨虧損減少主要是由於採取有效的銷售和營銷策略以及採購策略後，收入和毛利上升、整體
原材料價格下降，及全面實施有效的成本控制提高生產效率。（ｈｏ）
14/08/2019 12:26
【企業盈警】天德化工（６０９）料中期虧損減少至１１５０萬人幣
《經濟通通訊社１４日專訊》天德化工（００６０９）公布，該集團截至本年６月３０日止
６個月未經審核之綜合淨虧損估計約為１１５０萬元人民幣，較去年同期淨虧損約３６００萬元
人民幣減少。
淨虧損減少主要是由於採取有效的銷售和營銷策略以及採購策略後，收入和毛利上升、整體
原材料價格下降，及全面實施有效的成本控制提高生產效率。（ｈｏ）
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