【企業盈警】天德化工（６０９）料中期虧損減少至１１５０萬人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》天德化工（００６０９）公布，該集團截至本年６月３０日止

６個月未經審核之綜合淨虧損估計約為１１５０萬元人民幣，較去年同期淨虧損約３６００萬元

人民幣減少。

淨虧損減少主要是由於採取有效的銷售和營銷策略以及採購策略後，收入和毛利上升、整體

原材料價格下降，及全面實施有效的成本控制提高生產效率。（ｈｏ）

