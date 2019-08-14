【企業盈喜】ＴＣＬ電子料中期盈利大幅顯著增加，因整體毛利率升

《經濟通通訊社１４日專訊》ＴＣＬ電子（０１０７０）公布，預期該集團於本年上半年所

錄得的綜合盈利較去年同期大幅顯著增加，主要因受益於產品力繼續大幅提升，產品結構持續優

化，整體毛利率提升，及公司與全球互聯網巨頭谷歌、美國媒體平台Ｒｏｋｕ的合作進一步深化

，新增來自海外互聯網業務收入等。（ｈｏ）

