《經濟通通訊社１４日專訊》ＴＣＬ電子（０１０７０）公布，預期該集團於本年上半年所
錄得的綜合盈利較去年同期大幅顯著增加，主要因受益於產品力繼續大幅提升，產品結構持續優
化，整體毛利率提升，及公司與全球互聯網巨頭谷歌、美國媒體平台Ｒｏｋｕ的合作進一步深化
，新增來自海外互聯網業務收入等。（ｈｏ）
14/08/2019 12:21
【企業盈喜】ＴＣＬ電子料中期盈利大幅顯著增加，因整體毛利率升
《經濟通通訊社１４日專訊》ＴＣＬ電子（０１０７０）公布，預期該集團於本年上半年所
錄得的綜合盈利較去年同期大幅顯著增加，主要因受益於產品力繼續大幅提升，產品結構持續優
化，整體毛利率提升，及公司與全球互聯網巨頭谷歌、美國媒體平台Ｒｏｋｕ的合作進一步深化
，新增來自海外互聯網業務收入等。（ｈｏ）
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