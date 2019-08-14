【修例風暴】機管局取得臨時禁制令，禁止干擾機場正常使用

《經濟通通訊社１４日專訊》機管局公布，已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法地及有

意圖地，故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。

機管局指，任何人亦不得在機場出席或參與任何在機管局指定地方之外舉行的示威、抗議或

公眾活動。臨時禁制令清楚表明，不可理解臨時禁制令為批准任何有違反《公安條例》的示威、

抗議或公眾活動。

機管局正在取得有關臨時禁制令的蓋印副本，並會在取得有關蓋印副本後展示該臨時禁制令

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