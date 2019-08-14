《經濟通通訊社１４日專訊》政府發言人稱，昨天（１３日）晚上示威者在香港國際機場的
暴力行為遠超文明社會底線，令人髮指，特區政府予以最嚴厲的譴責。警方一定會嚴正追究，將
涉案者繩之於法。
發言人指，昨天自下午起大批示威者在機場集結，癱瘓機場運作，嚴重影響出入境旅客，已
遠超和平示威行為。到晚上，有暴徒行為變本加厲，分別包圍及毆打一名旅客及一名記者，並阻
止救護人員將該名旅客送院。警方到場處理事件時，多名暴徒更襲擊警務人員，嚴重威脅警務人
員人身安全。（ｃｌ）（ｚｚ）
14/08/2019 10:24
【修例風暴】政府：機場暴力行為遠超文明社會底線，予最嚴厲譴責
《經濟通通訊社１４日專訊》政府發言人稱，昨天（１３日）晚上示威者在香港國際機場的
暴力行為遠超文明社會底線，令人髮指，特區政府予以最嚴厲的譴責。警方一定會嚴正追究，將
涉案者繩之於法。
發言人指，昨天自下午起大批示威者在機場集結，癱瘓機場運作，嚴重影響出入境旅客，已
遠超和平示威行為。到晚上，有暴徒行為變本加厲，分別包圍及毆打一名旅客及一名記者，並阻
止救護人員將該名旅客送院。警方到場處理事件時，多名暴徒更襲擊警務人員，嚴重威脅警務人
員人身安全。（ｃｌ）（ｚｚ）
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