【修例風暴】政府下午就機場示威活動影響舉行跨部門記者會

《經濟通通訊社１４日專訊》政府公布，今日下午５時１５分將就機場示威活動的有關影響

舉行跨部門記者會。屆時運輸及房屋局局長陳帆、商務及經濟發展局局長邱騰華、香港機場管理

局行政總裁林天福及運輸及房屋局副秘書長（運輸）劉家麒將會出席。（ｃｌ）（ｚｚ）

