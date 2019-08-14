《經濟通通訊社１４日專訊》政府公布，今日下午５時１５分將就機場示威活動的有關影響
舉行跨部門記者會。屆時運輸及房屋局局長陳帆、商務及經濟發展局局長邱騰華、香港機場管理
局行政總裁林天福及運輸及房屋局副秘書長（運輸）劉家麒將會出席。（ｃｌ）（ｚｚ）
14/08/2019 15:48
【修例風暴】政府下午就機場示威活動影響舉行跨部門記者會
《經濟通通訊社１４日專訊》政府公布，今日下午５時１５分將就機場示威活動的有關影響
舉行跨部門記者會。屆時運輸及房屋局局長陳帆、商務及經濟發展局局長邱騰華、香港機場管理
局行政總裁林天福及運輸及房屋局副秘書長（運輸）劉家麒將會出席。（ｃｌ）（ｚｚ）
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