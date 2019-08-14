【修例風暴】貝萊德將香港亞洲媒體論壇推遲至明年２月

《經濟通通訊社１４日專訊》貝萊德（Ｂｌａｃｋｒｏｃｋ）發言人通過電子郵件表示，香

港的亞洲媒體論壇活動將從９月推遲至明年２月１２－１３日舉行。

發言人觸釋，這次調整時間安排，以便盡可能多的亞洲合作伙伴能夠參加。

反修例示威者在香港國際機場集會，影響近日機場運作。機管局今日表示，已取得法庭臨時

禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地，故意阻礙或干擾機場正常使用。（ｃｌ）（ｚｚ）

