《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布，７月份外匯基金的境外資產增加３２３億元，至
３６８６２億元。
貨幣基礎為１６３３１億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。
外匯基金對香港私營部門的債權總額為１８２１億元。（ｃｌ）
14/08/2019 16:34
【本港經濟】金管局：７月外匯基金境外資產增加３２３億元
《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布，７月份外匯基金的境外資產增加３２３億元，至
３６８６２億元。
貨幣基礎為１６３３１億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。
外匯基金對香港私營部門的債權總額為１８２１億元。（ｃｌ）
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