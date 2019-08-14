【修例風暴】旅發局譴責示威者癱瘓機場運作，損害香港國際形象

《經濟通通訊社１４日專訊》旅遊發展局表示，就近日示威者堵塞機場，導致數百航班取消

，令機場日常運作癱瘓，影響無數人士未抵港或離港，更嚴重損害香港的國際形象，局方表示極

度遺憾，並予以譴責。

旅發局表示，尊重公眾和平發表意見的權利，但不應對使用航空服務的人士造成任何影響，

並希望所有影響機場運作的行動停止，讓機場可盡快回復正常。（ｃｌ）（ｚｚ）

