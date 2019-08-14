《經濟通通訊社１４日專訊》旅遊發展局表示，就近日示威者堵塞機場，導致數百航班取消
，令機場日常運作癱瘓，影響無數人士未抵港或離港，更嚴重損害香港的國際形象，局方表示極
度遺憾，並予以譴責。
旅發局表示，尊重公眾和平發表意見的權利，但不應對使用航空服務的人士造成任何影響，
並希望所有影響機場運作的行動停止，讓機場可盡快回復正常。（ｃｌ）（ｚｚ）
14/08/2019 17:52
【修例風暴】旅發局譴責示威者癱瘓機場運作，損害香港國際形象
《經濟通通訊社１４日專訊》旅遊發展局表示，就近日示威者堵塞機場，導致數百航班取消
，令機場日常運作癱瘓，影響無數人士未抵港或離港，更嚴重損害香港的國際形象，局方表示極
度遺憾，並予以譴責。
旅發局表示，尊重公眾和平發表意見的權利，但不應對使用航空服務的人士造成任何影響，
並希望所有影響機場運作的行動停止，讓機場可盡快回復正常。（ｃｌ）（ｚｚ）
|生財有道14/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：舜宇站穩百元還看貿易戰
|FOCUS14/08/2019
【FOCUS】推遲加稅商品不足兩成 三大新「震源」需留意
|中國故事14/08/2019
避險升溫 又屆掃金時 老鳳祥打響金漆招牌
|生財有道14/08/2019
併購彈藥充足 長實優化資產增值
|生財有道14/08/2019
把握「贏者全拿」生態 嘉里物流穩守東南亞
|剖析天下14/08/2019
中國經濟短期難言樂觀
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰