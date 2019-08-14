《再戰明天》思科和沃爾瑪派業績，美公布首次申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社１４日專訊》明日（１５日），美國公布首次申請失業救濟金人數，和
ＮＡＨＢ房屋市場指數。
＊澳洲央行副總裁德貝爾演講＊
於美股收市後，思科（０４３３３）公布業績。明晚美股開市前，沃爾瑪派業績。
在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：００ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾在風險澳洲第
１４屆年會上發表主旨演講。
明午４：００ｐｍ，挪威央行公布利率決定。
＊美國公布首次申請失業救濟金人數，和ＮＡＨＢ房屋市場指數＊
在數據方面，明早９：３０ａｍ，澳洲公布７月失業率，料維持於５﹒２％；就業人口變動
料由１０００增至１﹒４萬。同時，中國公布７月新屋價格。
明晚８：３０ｐｍ，美國公布８月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由４﹒３降至２。美國
７月零售銷售月率料由０﹒４％下滑至０﹒３％。美國第二季非農業生產力料由３﹒４％跌至
１﹒４％。美國首次申請失業救濟金人數料由２０﹒８萬增加至２１﹒２萬；連續申請失業救濟
金人數料由１６８﹒４萬上升至１６８﹒５萬。
明晚９：００ｐｍ，加拿大公布７月成屋銷售，月率料由下滑０﹒２％升上３﹒３％。
９：１５ｐｍ，美國公布７月工業生產，月率料由持平升上０﹒１％；產能利用率料由
７７﹒９％下滑至７７﹒８％。１０：００ｐｍ，美國公布６月企業存貨，料由０﹒３％跌至
０﹒１％。８月ＮＡＨＢ房屋市場指數料維持於６５。
＊平保和聯想派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：聯想集團（００９９２）、中國平安（０２３１８）、
永利澳門（０１１２８）、冠捷科技（００９０３）、美麗華酒店（０００７１）、利興發展
（０００６８）和青島啤酒股份（００１６８）等。（ｈｏ）