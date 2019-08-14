《再戰明天》思科和沃爾瑪派業績，美公布首次申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社１４日專訊》明日（１５日），美國公布首次申請失業救濟金人數，和

ＮＡＨＢ房屋市場指數。



＊澳洲央行副總裁德貝爾演講＊



於美股收市後，思科（０４３３３）公布業績。明晚美股開市前，沃爾瑪派業績。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：００ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾在風險澳洲第

１４屆年會上發表主旨演講。

明午４：００ｐｍ，挪威央行公布利率決定。



＊美國公布首次申請失業救濟金人數，和ＮＡＨＢ房屋市場指數＊



在數據方面，明早９：３０ａｍ，澳洲公布７月失業率，料維持於５﹒２％；就業人口變動

料由１０００增至１﹒４萬。同時，中國公布７月新屋價格。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布８月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由４﹒３降至２。美國

７月零售銷售月率料由０﹒４％下滑至０﹒３％。美國第二季非農業生產力料由３﹒４％跌至

１﹒４％。美國首次申請失業救濟金人數料由２０﹒８萬增加至２１﹒２萬；連續申請失業救濟

金人數料由１６８﹒４萬上升至１６８﹒５萬。

明晚９：００ｐｍ，加拿大公布７月成屋銷售，月率料由下滑０﹒２％升上３﹒３％。

９：１５ｐｍ，美國公布７月工業生產，月率料由持平升上０﹒１％；產能利用率料由

７７﹒９％下滑至７７﹒８％。１０：００ｐｍ，美國公布６月企業存貨，料由０﹒３％跌至

０﹒１％。８月ＮＡＨＢ房屋市場指數料維持於６５。



＊平保和聯想派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：聯想集團（００９９２）、中國平安（０２３１８）、

永利澳門（０１１２８）、冠捷科技（００９０３）、美麗華酒店（０００７１）、利興發展

（０００６８）和青島啤酒股份（００１６８）等。（ｈｏ）

