《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊控股（００７００）公布截至６月底止上半年業績，中期
純利為５１３﹒４６億元（人民幣．下同），按年升２５％。上半年每股基本盈利為５﹒４２７
元，不派中期股息。
今年上半年非通用會計準則股東應佔盈利為４４４﹒５５億元，按年升１７％。上半年非通
用會計準則每股基本盈利為４上半年６９９元。
首六個月收入為１７４２﹒８６億元，按年升１８％。毛利升１０％至７８９億元，經營盈
利升２２％至６４２﹒６３億元。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
14/08/2019 17:34
【ＱＱ業績】騰訊中期純利按年升２５％至５１３億元，不派中期息
《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊控股（００７００）公布截至６月底止上半年業績，中期
純利為５１３﹒４６億元（人民幣．下同），按年升２５％。上半年每股基本盈利為５﹒４２７
元，不派中期股息。
今年上半年非通用會計準則股東應佔盈利為４４４﹒５５億元，按年升１７％。上半年非通
用會計準則每股基本盈利為４上半年６９９元。
首六個月收入為１７４２﹒８６億元，按年升１８％。毛利升１０％至７８９億元，經營盈
利升２２％至６４２﹒６３億元。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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