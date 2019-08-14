【ＱＱ業績】騰訊中期純利按年升２５％至５１３億元，不派中期息

《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊控股（００７００）公布截至６月底止上半年業績，中期

純利為５１３﹒４６億元（人民幣．下同），按年升２５％。上半年每股基本盈利為５﹒４２７

元，不派中期股息。

今年上半年非通用會計準則股東應佔盈利為４４４﹒５５億元，按年升１７％。上半年非通

用會計準則每股基本盈利為４上半年６９９元。

首六個月收入為１７４２﹒８６億元，按年升１８％。毛利升１０％至７８９億元，經營盈

利升２２％至６４２﹒６３億元。（ｋｙ）



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