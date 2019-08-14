【ＱＱ業績】騰訊次季非通用會計準則盈利２３５億元，符市場預期

《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊控股（００７００）公布截至６月底止上半年業績，第二

季純利２４１﹒３６億元（人民幣．下同），按年升３５％，按季跌１１％。第二季每股基本盈

利２﹒５５元。

非通用會計準則股東應佔盈利為２３５﹒２５億元，按年升１９％，按季升１２％，符合市

場早前對其２１８億至２３９億元的預期。

次季收入為８８８﹒２１億元，按年升２１％，按季升４％。經營盈利２７５﹒２１億元，

按年升２６％，按季則跌２５％。（ｋｙ）





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