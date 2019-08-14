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即市新聞

14/08/2019 17:36

【ＱＱ業績】騰訊次季手遊收入按年升２６％，季內發佈十款遊戲

　　《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊控股（００７００）公布截至６月底止上半年業績，第二
季網絡遊戲收入總額同比增長８％至２７３億元（人民幣．下同）。智能手機遊戲收入按年增
２６％至２２２億元，受益於現有主要遊戲及最近推出遊戲的大受歡迎。智能手機遊戲收入按季
亦增長５％，原因是遊戲版號恢復審批後，遊戲發行量增加，抵銷了淡季因素的影響。
　　在本季，騰訊發佈了１０款遊戲，而第一季只發佈一款遊戲。《王者榮耀》收入錄得按年增
長。《完美世界手遊》是公司在三月發行的角色扮演代理遊戲，對其第二季收入帶來重大貢獻。
騰訊自研戰術競技類遊戲《和平精英》自５月推出以來，日活躍賬戶數已超過５０００萬，開啟
商業化並成功推出季票，惟由於遞延影響，對第二季列報收入的貢獻有限。
　　騰訊表示，現在是多款主要遊戲推出季票的初期階段，有助提高該等遊戲的付費意願。公司
於７月推出３款不同品類的智能手機遊戲，包括賽車遊戲《跑跑卡丁車》、策略類遊戲《權力的
遊戲：凜冬將至》及角色扮演遊戲《龍族幻想》。國際市場方面，通過現時備受歡迎的《ＰＵＢ
Ｇ　ＭＯＢＩＬＥ》、新遊戲如《極速領域》及《Ｃｈｅｓｓ　Ｒｕｓｈ》等，進一步擴大騰訊
的用戶基礎。
　　儘管騰訊的個人電腦客戶端遊戲流水收入上升，但其收入按年下跌９％至１１７億元，而在
淡季影響下，其收入按季下跌１５％。（ｋｙ）

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