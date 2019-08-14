【ＱＱ業績】微信及ＷｅＣｈａｔ合併月活躍帳戶數按年升７％

《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊控股（００７００）公布截至６月底止上半年業績，於第

二季，微信及ＷｅＣｈａｔ的合併月活躍帳戶數達１１﹒３３億，按年增長７％，而按季上升１

﹒９％。

ＱＱ的月活躍帳戶數８﹒０８億，按年升０﹒６％，按季則減１﹒８％。ＱＱ的智能終端月

活躍帳戶數為７﹒０７億，按年跌０﹒３％，按季升０﹒９％。

在第二季，主要用戶指標包括每位用戶的使用時長、每日信息發送量及視頻上傳量保持穩定

按年增長。（ｋｙ）

