《經濟通通訊社１４日專訊》中國聯通（００７６２）公布截至今年６月底止中期純利
６８﹒７７億元（人民幣．下同），按年升１６﹒３２％，每股基本盈利０﹒２２元，不派中期
股息。
期內，收入１４４９﹒５４億元，按年跌２﹒７８％；稅前利潤８７﹒４億元，按年升
１１﹒７８％。
今年上半年，伴隨國內通訊行業步入發展的陣痛期，公司收入增長面臨壓力，服務收入實現
１３３０億元，按年下跌１﹒１％；ＥＢＩＴＤＡ達到４９５億元，按年增長８﹒４％。
（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
14/08/2019 16:37
聯通中期盈利６９億元人幣，升１６％，不派中期息
《經濟通通訊社１４日專訊》中國聯通（００７６２）公布截至今年６月底止中期純利
６８﹒７７億元（人民幣．下同），按年升１６﹒３２％，每股基本盈利０﹒２２元，不派中期
股息。
期內，收入１４４９﹒５４億元，按年跌２﹒７８％；稅前利潤８７﹒４億元，按年升
１１﹒７８％。
今年上半年，伴隨國內通訊行業步入發展的陣痛期，公司收入增長面臨壓力，服務收入實現
１３３０億元，按年下跌１﹒１％；ＥＢＩＴＤＡ達到４９５億元，按年增長８﹒４％。
（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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中國經濟短期難言樂觀
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