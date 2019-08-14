聯通中期盈利６９億元人幣，升１６％，不派中期息

《經濟通通訊社１４日專訊》中國聯通（００７６２）公布截至今年６月底止中期純利

６８﹒７７億元（人民幣．下同），按年升１６﹒３２％，每股基本盈利０﹒２２元，不派中期

股息。

期內，收入１４４９﹒５４億元，按年跌２﹒７８％；稅前利潤８７﹒４億元，按年升

１１﹒７８％。

今年上半年，伴隨國內通訊行業步入發展的陣痛期，公司收入增長面臨壓力，服務收入實現

１３３０億元，按年下跌１﹒１％；ＥＢＩＴＤＡ達到４９５億元，按年增長８﹒４％。

（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

