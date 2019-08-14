【企業盈警】綠領料上半年由盈轉虧應佔虧損不少於３億元

《經濟通通訊社１４日專訊》綠領（０００６１）公布，截至今年６月３０日止六個月，料

今年中期之公司擁有人應佔虧損將錄得不少於３億元，而去年同期之公司擁有人應佔利潤約

１﹒０２億元。

上半年盈轉虧主要因今年中期收入按年減少，主要來自採礦業務；採礦權和物業、廠房及設

備的減值虧損按年增加；以及可轉換貸款衍生部分的公平值變動。

集團中期業績預期於８月底前刊發。（ｂｎ）

