【企業盈警】南海控股料上半年或錄溢利約５００萬至１５００萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》南海控股（００６８０）公布，與去年同期之溢利約

９﹒９７６億元比較，集團預期截至今年６月３０日止六個月將可能錄得溢利約５００萬元至

１５００萬元。

主要是由於：（ｉ）受到房地產開發業務收入確認及計提遞延所得稅費用的影響，房地產開

發分部利潤下降；及（ｉｉ）受中國電影票房、觀影人次下滑及首次採納香港財務報告準則第１

６號 租賃的影響，文化與傳播服務分部業績下降。（ｂｎ）

