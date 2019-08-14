《經濟通通訊社１４日專訊》南海控股（００６８０）公布，與去年同期之溢利約
９﹒９７６億元比較，集團預期截至今年６月３０日止六個月將可能錄得溢利約５００萬元至
１５００萬元。
主要是由於：（ｉ）受到房地產開發業務收入確認及計提遞延所得稅費用的影響，房地產開
發分部利潤下降；及（ｉｉ）受中國電影票房、觀影人次下滑及首次採納香港財務報告準則第１
６號 租賃的影響，文化與傳播服務分部業績下降。（ｂｎ）
14/08/2019 18:22
【企業盈警】南海控股料上半年或錄溢利約５００萬至１５００萬元
《經濟通通訊社１４日專訊》南海控股（００６８０）公布，與去年同期之溢利約
９﹒９７６億元比較，集團預期截至今年６月３０日止六個月將可能錄得溢利約５００萬元至
１５００萬元。
主要是由於：（ｉ）受到房地產開發業務收入確認及計提遞延所得稅費用的影響，房地產開
發分部利潤下降；及（ｉｉ）受中國電影票房、觀影人次下滑及首次採納香港財務報告準則第１
６號 租賃的影響，文化與傳播服務分部業績下降。（ｂｎ）
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