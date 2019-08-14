港交所：上半年滬深港通收入及其他收益升近４０％，創半年度新高

《經濟通通訊社１４日專訊》港交所（００３８８）公布，截至今年６月底止中期業績，滬

深港通的收入及其他收益為５﹒０８億元，按年上升３９﹒２％，創半年度新高，當中３﹒５６

億元來自交易及結算活動，按年上升６１﹒１％。

期內，滬股通平均每日成交金額２３５億元人民幣，按年升１﹒１倍，深股通日均成交

２０４億元人民幣，按年升１﹒３７倍。

集團表示，為籌備將不同投票權架構的公司納入滬深港通的港股通，上交所、深交所就相應

的規則變動建議諮詢市場。待兩所諮詢結束並待相關監管當局批准後，符合納入準則的不同投票

權架構的公司將會納入滬深港通的港股通。

債券通方面，港交所指今年上半年增長強勁，平均每日成交金額６６億元人民幣，按年上升

９４﹒１％，６月份平均每日成交金額人民幣９１億元創單月新高。於今年６月底，可參與債券

通的認可投資者，由於去年底的５０３名增至１０３８名，增至１０３８名，增幅達１０６％。

港交所行政總裁李小加評論業績時表示，儘管今年上半年面對更具挑戰的宏觀政治及經濟環

境，期內表現依然穩定出眾。滬深港通收益創新高、輪候審批的上市申請不計其數，再加上投資

收益取得不俗回報，都大大抵銷了現貨市場成交量在宏觀環境下略見回軟的影響。此外，期內債

券通及衍生產品市場也表現優秀，集團將會繼續專注實施三年戰略規劃，控制成本，並抓緊進一

步發展增長的機會。（ｓｋ）

