《經濟通通訊社１４日專訊》中國航空工業國際控股（００２３２）發盈喜，預期於截至今
年６月底止六個月將會轉虧為盈，主要歸功於集團於上年出售了物業發展及投資業務，而該業務
於去年上半年錄得虧損５６７４萬元；以及通用航空飛機活塞發動機業務的表現有改善，由虧損
２３８３﹒７萬元轉為盈利。（ｋｙ）
14/08/2019 17:01
【企業盈喜】中航工業（００２３２）料今年上半年轉虧為盈
《經濟通通訊社１４日專訊》中國航空工業國際控股（００２３２）發盈喜，預期於截至今
年６月底止六個月將會轉虧為盈，主要歸功於集團於上年出售了物業發展及投資業務，而該業務
於去年上半年錄得虧損５６７４萬元；以及通用航空飛機活塞發動機業務的表現有改善，由虧損
２３８３﹒７萬元轉為盈利。（ｋｙ）
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