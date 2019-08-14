【企業盈喜】中航工業（００２３２）料今年上半年轉虧為盈

《經濟通通訊社１４日專訊》中國航空工業國際控股（００２３２）發盈喜，預期於截至今

年６月底止六個月將會轉虧為盈，主要歸功於集團於上年出售了物業發展及投資業務，而該業務

於去年上半年錄得虧損５６７４萬元；以及通用航空飛機活塞發動機業務的表現有改善，由虧損

２３８３﹒７萬元轉為盈利。（ｋｙ）

