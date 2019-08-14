《小傳日記》侵侵轉口風，缸友鬆一鬆；魚缸假突破，後市仍下挫？

《小傳日記》呢排香江政治事件不斷發酵，望住魚缸喺咁跌，缸友都無心戀戰。不過，噚日

花旗國又出招，宣布暫緩向大約一半神州貨品徵收一成關稅，最新限期由９月１日延長至１２月

１５日，總統侵侵（特朗普）解釋，話只係唔想影響到花旗國缸友聖誕節嘅消費意欲喎。雖然聽

落似係𠱁神州喺貿易戰讓步，但點都好，起碼可以幫魚缸止一止血先。

魚缸今朝跟隨外圍高開４２９點報２５７１１點，之後升多６點見全日最高位

２５７１７點。手機設備股同出口股率先受惠跑出，今日績前炒起嘅股王ＱＱ（００７００）亦

係支撐魚缸反彈嘅功臣。不過，唔知缸友喺咪趁魚缸反彈急住掟貨，魚缸好快後繼無力。神州十

點公布嘅多項重要數據包括上月固投、零售同工業增加值都令缸友失望，加速魚缸升幅收窄。

下晝翻嚟更加一度消化晒今日所有升幅，魚缸最低見２５１９７點倒跌８３點，再創今年一

月以嚟嘅新低，嚇到缸友一額汗，最終埋單升２０點報２５３０２。主板成交８３９﹒５５億銀

，較上日微升唔夠半巴仙。國貨報９８６６，升１９點或升唔夠半巴仙。

Ａ場方面，上證綜指報２８０８，升１１點或升近半巴仙，深成指報８９６６，升６３點或

升近１巴仙，兩市成交４０２３﹒５７億人仔。

大隻藍戰士個別發展，大象（００００５）獲高盛籲買入，由逾２年低位反彈近１巴仙，報

５８銀；ＱＱ踢高近２巴仙，報３４０銀；生發發（００３８８）上半年多賺３巴仙，升近１巴

仙，報２３５﹒２銀；ＡＩＡ（０１２９９）繼續腳軟，滑唔夠半巴仙，報７３﹒３銀；神州移

動（００９４１）挫近１巴仙，報６２﹒７銀。

豬肉佬萬洲（００２８８）上半年少賺近一成一，績後仲要被花旗野村狠削「他屐」，搞到

缸友排住隊掟貨，全日急跌逾半成，報６﹒３６銀，係包尾藍戰士！



＊舜宇業績勁股價升一成，人仔坐火箭內銀買盤現＊



舜宇（０２３８２）出咗份靚仔業績，中期純利急升兩成，咁啱又遇到侵侵話要將關稅延遲

至今年年尾，雙重消息下舜宇股價一度勁升近一成四，最後收漲近９巴仙，報９３﹒９５銀，係

表現最好藍戰士！街坊瑞聲（０２０１８）同樣造好，反彈逾１巴仙報３５﹒９銀。比亞迪電子

（００２８５）谷底抽升逾３巴仙，報１０﹒８４銀。缸友熱愛嘅丘鈦（０１４７８）都飛高高

逾１巴仙，報７﹒５２銀。鴻騰精密（０６０８８）都精神！升近兩巴仙報３﹒１９銀。

侵侵一話延期加關稅，隔晚離岸人仔一度反彈逾千點子，曾經升破「七算」水平，連帶內銀

佬都有進帳，但尾市升幅收窄，建行（００９３９）無升跌，報５﹒６４銀；工行

（０１３９８）升近半巴仙，報２﹒９８銀；中行（０３９８８）只升１仙，報２﹒９８銀；交

行（０３３２８）同樣都係升１仙，報５﹒２５銀；招行（０３９６８）同樣漲近半巴仙，報

３５﹒９銀。重農行（０３６１８）就最巴閉，彈起近兩巴仙，報３﹒８９銀。



＊業績好失威耐世特跪低，磚頭未脫險缸友急住閃＊



侵侵突然轉軚押後徵收部分神州商品嘅一成關稅；加上雙方高層話會繼續

「Ｋｅｅｐ ｃｏｎｔａｃｔ」，而神州仲計劃下個月去花旗國進行貿易談判，總算係「孖屐」

一個好消息呀。貿易戰降溫，出口工業佬都有得升吓，創科（００６６９）彈起近２巴仙，報

５４﹒９５銀。而申洲（０２３１３）就漲逾１巴仙，報１０６﹒４銀。信義玻璃

（００８６８）都升咗超過一巴仙，報７﹒４９銀。不過，耐世特（０１３１６）上半年大嗱嗱

少賺三成四，嚇到缸友走夾唔唞，全日大插超過一成三，報６﹒５銀，盤中低見６﹒４２銀，創

超過三年新低，慘！

香江零售寒氣逼人，香江磚頭佬近排都冇乜運行，長實（０１１１３）蒸發近３巴仙，報

５０﹒１５蚊，仲一度低見４９﹒９銀，創九個月低。新世界（０００１７）唔見咗逾１巴仙，

報９﹒０９銀。恆地（０００１２）同信置（０００８３）雙雙跌近一巴仙，報３６﹒０５銀同

１１﹒０２銀。



＊油價終跳起三桶油狂喜，神州鐵鳥升屐飛拗腰醒＊



花旗國突然轉軚推遲對部分神州產品加徵一成關稅嘅決定，紓緩咗「孖屐」呢幾個月以嚟對

貿易戰嘅憂心，油價終於有起色，兩桶油開心到飛踢起。中石油（００８５７）踢高逾１巴仙，

報３﹒８２銀。中石化（００３８６）起哄近１巴仙，報４﹒６４銀。中海油（００８８３）升

一格，報１１﹒４８銀。不過，中海油服（０２８８３）就有啲軟腳蟹縮水逾半巴仙，報

７﹒８２銀。

雖然油魔繼續出現，不過貿易戰新消息刺激人仔拗腰，離岸人仔噚晚曾經飆逾千點，仲收復

過７算，今日中間價亦都踢高１４點子，結束咗九連貶，神州鐵鳥當然都蜈蚣彈。國航

（００７５３）鏟高近４巴仙，報６﹒６３銀。東航（００６７０）生猛升３巴仙，報３﹒７８

銀。南航（０１０５５）都省鏡漲逾２巴仙，報４﹒５７銀。中銀航租（０２５８８）埋單無表

現無升跌，報６５﹒１５銀。另外，屐飛（００２９３）表現都醒神，事關今朝香江機場終於恢

復運作，雖然仲有９０班航機取消，但全日都踢高近３巴仙，報９﹒８２銀，結束四連跌。請請

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