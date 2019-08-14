港股急升４３６點後再創逾七個月低，全日收升２０點報２５３０２

《經濟通通訊社１４日專訊》美國隔晚（１３日）突然宣布，部分３０００億美元中國商品

將延遲至今年１２月始徵收１０％關稅。另外，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤

通電話，就加徵關稅問題向美方提出嚴正交涉，並有傳中方會按計劃於下月赴美磋商。上述消息

被市場解讀為中美貿易戰降溫，刺激美股全線反彈。

港股今早大幅高開４２９點，其後升幅最多擴至４３６點，全日高見２５７１７點後升幅持

續收窄。隨著友邦（０１２９９）及中移動（００９４１）等重磅股捱沽，加上本地地產股亦因

續收窄。隨著友邦（０１２９９）及中移動（００９４１）等重磅股捱沽，加上本地地產股亦因

為本港零售環境持續轉差而連日受壓，以及中國公布的一連串經濟數據遜預期，港股午後一度最

多倒跌８３點，全日低見２５１９７，再創逾七個月新低，最終全日窄幅升２０點，報

２５３０２點。主板成交８３９﹒５６億元，與昨日大致持平。

國企指數升１９點或０﹒２０％，報９８６６點。

中國最新公布的數據全線低於市場預期，７月規模以上工業增加值同比增長４﹒８％，為

２００２年２月以來１７年半低；社會消費品零售總額同比增７﹒６％，為今年４月以來的低位

；１至７月固定資產投資同比增長５﹒７％，略低預期５﹒８％。

Ａ股未有受上述因素影響，上證綜指報２８０８，升１１點或０﹒４２％；深成指報

８９６６，漲６３點或０﹒７２％，兩市成交４０２４億元人民幣。



＊舜宇績後飆近９％冠藍籌，萬洲少賺一成一遭大行唱淡＊



美中貿易戰緩和，手機設備股普遍造好，舜宇（０２３８２）昨日收市後公布中期業績，多

賺逾兩成，至１４﹒３１億元人民幣。績後急升８﹒７４％，報９３﹒９５元，為升幅最大藍籌

。瑞聲（０２０１８）揚１﹒１３％，報３５﹒９０元。比亞迪電子（００２８５）揚

３﹒０４％，報１０﹒８４元。通達（００６９８）升２﹒１１％，報０﹒４８５元。鴻騰精密

（０６０８８）上半年少賺近６％，全日仍升１﹒９２％，報３﹒１９元。

部分出口工業股則因貿戰降溫而有追捧，創科（００６６９）漲１﹒９５％，報５４﹒９５

元。申洲（０２３１３）走高１﹒２４％，報１０６﹒４元。敏華（０１９９９）升

１﹒１８％，報３﹒４３元。信義玻璃（００８６８）揚１﹒０８％，報７﹒４９元。耐世特

（０１３１６）上半年少賺三成四，全日急跌１３﹒４５％，報６﹒５元。

萬洲（００２８８）昨日收市後公布中期業績，純利按年跌１０﹒７％，至５﹒６９億美元

，績後更遭花旗削兩成目標價，全日急跌５﹒３６％，報６﹒３６元，為跌幅最大藍籌。其他食

品及內需股亦顯著受壓，旺旺（００１５１）挫２﹒６５％，報５﹒８７元。蒙牛

（０２３１９）跌１﹒３４％，報２９﹒５５元。統一（００２２０）軟１﹒３６％，報

８﹒６８元。日清食品（０１４７５）走低４﹒４１％，報５﹒８５元。



＊地產股連日受壓長實九個月低，金價回落金礦股逆市捱沽＊



本港零售環境持續轉差，本地地產股及收租股連日捱沽，恆隆地產（００１０１）跌

３﹒１６％，報１７﹒１８元。長實（０１１１３）挫２﹒４３％，報５０﹒１５元，盤中低見

４９﹒９元，創九個月新低。恆基地產（０００１２）軟０﹒８３％，報３６﹒０５元。新世界

（０００１７）走低１﹒４１％，報９﹒０９元。新地（０００１６）無升跌，報１０８﹒３元

。希慎興業（０００１４）軟１﹒０７％，報３２﹒４５元，盤中低見３１﹒６元，創逾兩年半

低。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒５２％，報５８元。港交所（００３８８）上半年

僅多賺３％，全日窄幅升０﹒５１％，報２３５﹒２元。騰訊（００７００）即將公布中期業績

，績前升１﹒８％，報３４０元。中移動跌０﹒６３％，報６２﹒７元。友邦軟０﹒１４％，報

７３﹒３元。平保（０２３１８）跌０﹒４６％，報８６﹒９元。

離岸人民幣（ＣＮＨ）昨日一度升破７算，內銀股大致造好，建行（００９３９）無升跌，

報５﹒６４元。工行（０１３９８）揚０﹒６１％，報４﹒９１元。農行（０１２８８）漲

０﹒３４％，報２﹒９９元。中行（０３９８８）升０﹒３４％，報２﹒９８元。招行

（０３９６８）走高０﹒４２％，報３５﹒９元。民行（０１９８８）漲０﹒９９％，報

５﹒１１元。

市場避險情緒略為降溫，貴金屬價格回落，拖累金礦股表現受壓，招金（０１８１８）挫

４﹒６１％，報１０﹒７６元。紫金（０２８９９）跌３﹒４７％，報３﹒０６元。山東黃金

（０１７８７）走低２﹒０２％，報１９﹒４元。靈寶黃金（０３３３０）跌６﹒９８％，報

１﹒６元。中國白銀集團（００８１５）瀉１０﹒１６％，報１﹒１５元。（ｔｔ）

