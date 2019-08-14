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14/08/2019 13:30

【香港政情】前高官馮永業公職人員行為失當罪成，下月１２日判刑

　　《經濟通通訊社１４日專訊》前高官馮永業瀆職案，區域法院裁定他公職人員行為失當罪成
立，　但公職人員接受利益罪不成立。案件押後到９月１２日上午判刑，馮永業需要即時還柙。
法官拒絕馮永業繼續保釋，並指他將會面對即時監禁刑期，不會短於１個月，
　　而第二被告，商人陳婉玉，向公職人員提供利益罪亦不成立。（ｆｗ）（ｚｚ）

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