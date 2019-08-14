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14/08/2019 17:52

【修例風暴】警方：警員昨處理機場示威時生命受威脅拔槍戒備正確

　　《經濟通通訊社１４日專訊》警方今日舉行例行記者會。網上有片段拍得警員用槍指向示威
者，引起熱議。警務處助理處長麥展豪指，警員昨晚進入機場，協助一名內地傷者離開，在撤離
時遇到激進暴力示威者襲擊，有警員被圍毆，示威者將警員的警棍及胡椒噴劑搶走，警員生命受
嚴重威脅，只可拔出警槍戒備。他強調警員當時行為絕對正確、合法合理，英勇、果斷及克制。
　　麥展豪指，留意到有人將警員拔槍片段「斬頭斬尾」，指稱警方用槍指向示威者，企圖殺人
，是歪曲事件。（ｆｗ）（ｚｚ）

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