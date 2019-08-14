【修例風暴】陳帆斥於機場的暴力行為超出和平集會底線，予以譴責

《經濟通通訊社１４日專訊》政府今日就機場示威活動的有關影響舉行跨部門記者會。運輸

及房屋局局長陳帆、商務及經濟發展局局長邱騰華、香港機場管理局行政總裁林天福及運輸及房

屋局副秘書長（運輸）劉家麒出席。

運輸及房屋局局長陳帆斥，昨晚在機場發生的暴力行為，已超出和平集會的底線，予以強烈

譴責，警方會嚴正追究，並對受傷的旅客表示歉意，希望他們早日痊癒。

商務及經濟發展局局長邱騰華指，在機場的示威活動已對本港旅遊，經貿及物流等帶來影響

，令人感到憂慮和痛心，他說現時最重要是止住暴力，不要再傷害他人，自己和香港。他說，與

旅遊及酒店業見面，有酒店業人士反映，部分酒店生意已錄得雙位數跌幅，個別達到三至五成。

他指，有港人亦因此滯留外地，其中一個由歐洲回港的旅行團，原定在北京轉飛香港，但受

示威活動影響，被迫要轉飛深圳，獲內地有關部委協助，在無回鄉證下過關返港。他表示，如果

有港人滯留外地，要取道內地回港，而又無帶回鄉證，可致電入境處１８６８查詢。

機管局行政總裁林天福批評，過去兩日在機場的示威活動已不再是和平表達意見，威脅到旅

客，員工的安全，示威者衝擊進出管制入口，旅客無法進入登機範圍，機管局對昨日客運大廈的

暴力事件予以強烈譴責，並對示威者阻礙機場運作，航班升降，令旅客受影響深表遺憾。

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