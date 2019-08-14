《鍾之日記》押後徵稅難沖喜，經濟下行陰雲聚

《鍾之日記》８月１４日，香港天氣：熱。香江魚缸：升。祖國股市：升。



上周五（９日）才放狠話暗示「或取消９月中美貿易磋商」的特朗普又再變臉，昨（１３日

）晚突然傳來兩國經貿高級別官員通話，劉鶴與美方嚴正交涉９月加關稅，更約定兩周內再次通

話，美方於通話後，美國貿易代表處隨即宣布，原定９月１日加徵一成關稅的商品，包括手機、

手提電腦、電視遊戲機、玩具和衣履等的加稅日期延遲到１２月１５日，另將部中國貨品從關稅

清單中刪除。特朗普稱押後徵稅是不想影響聖誕購物旺季。

貿易戰突然轉勢降溫，刺激美股全線反彈。香江魚缸今早大幅高開４２９點，其後升幅最多

擴至４３６點，全日高見２５７１７點後升幅持續收窄，午後一度最多倒跌８３點，全日低見

２５１９７，再創逾七個月新低，最終全日窄幅升２０點，報２５３０２點。成交８３９﹒５６

億元，與昨日大致持平。



＊內地７月經濟數據全面遜預期，Ａ場升不起＊



內地最新揭盅的７月經濟數據顯示，增長下行陰雲續集聚。７月工業同比增速降至近１７年

半新低，疊加７月社融增量環比腰斬，進一步凸顯實體經濟有效需求的不足。

最新公布的數據全線低預期，７月規模以上工業增加值同比增長４﹒８％，為２００２年２

月以來１７年半低；社會消費品零售總額同比增７﹒６％，為今年４月以來的低位；１－７月固

定資產投資同比增長５﹒７％，略低預期５﹒８％。

滬綜指早盤一度漲１﹒１７％，公布７月經濟數據後，各大股指午後升幅均收窄，滬綜指全

日升０﹒４２％，報２８０８﹒９點。

人行連續第三日進行逆回購，累計投放１９００億元人民幣。兩市成交額回升至４０２４億

元人民幣，較昨日大漲１８﹒５％。



＊地產股連日受壓長實九個月低＊



大批示威者連續第二日在香港機場聚集，導致機場運作受阻，深夜時分一名男子遭示威人士

制服後，行囊被搜出一件寫上「我愛香港警察」的藍色Ｔ裇，該衣服和日前在屯門毆打示威者的

人士上衣款式相似，示威者又從其身份證明文件發現他是內地人，名為付國豪，是《環球時報》

記者。據現場示威者表示，該男子一開始用英文說自己是遊客，沒有表明傳媒身份但身穿黃色反

光衣，令在場人士懷疑他冒認記者，於是制服他，並將其綁在行李車上，激進示威者更用物件攻

擊他，立法會議員張超雄及郭家麒到場調停，經多番擾攘，救護員才最終把該男子送上救護車。

《環球時報》總編輯胡錫進在推特發文證實，這名男子是環球網派往香港的記者付國豪，其

強烈譴責針對記者的非法拘押和嚴重暴力行徑。國務院港澳辦發言人徐露穎中午亦就此發表談話

，表示極大憤慨和強烈譴責，並支持香港警方依法拘捕涉事暴徒。

政治風暴愈演愈烈，特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，指美國情報顯示，中國政府正調動軍隊

到香港邊境，故所有人應該保持冷靜和安全。市場信心大受困擾，地產股及收租股連日捱沽，恆

隆地產（００１０１）跌３﹒１６％，長實（０１１１３）挫２﹒４３％，報５０﹒１５元，盤

中低見４９﹒９元，創九個月新低。恆基地產（０００１２）軟０﹒８３％，報３６﹒０５元。

新世界（０００１７）走低１﹒４１％，報９﹒０９元。港交所（００３８８）上半年僅多賺

３％，全日窄幅升０﹒５１％。



＊舜宇績後造好，富瑞上調目標價逾五成＊



舜宇光學（０２３８２）公布上半年業績，截至６月３０日止中期純利約１４﹒３１億元人

民幣，多賺約２０﹒４％，每股盈利約１﹒３１元人民幣，不派中期息。

期內，收入約１５５﹒７５億元人民幣，增加約３０％；毛利率則約１８﹒４％，下降約１

個百分點，主因光電產品事業下的手機攝像模組毛利率由去年同期約９﹒４％下降至約５﹒９％

所致。

舜宇績後獲大行紛紛唱好。野村發報告指出，舜宇上半年鏡頭相關業務表現強勁，上調該公

司今明兩年的盈利預測分別２０％和２７％，目標價亦提高兩成，從８０港元升至１００港元，

投資評級亦由「中性」升至「買入」。

富瑞則表示，舜宇中期盈利及收入增長，均較該行及市場預期。該行將舜宇目標價由７０元

，大幅上調５１﹒４％至１０６元，評級則由「遜於大市」升至「買入」。

富瑞又指，上半年手機鏡頭平均售價按年上升１７％，高於該行預測，預期未來會續受惠於

產品組合改善，而手機攝像模組長遠亦可維持８至９％的利潤率。此外，預期於２０２０年５Ｇ

智能電話將達到２億部，即市場滲透率達到１４％，而市場可承受的價格水平的５Ｇ型號將可於

２０２０年第三季推出，估計每部５Ｇ手機價格為２５００元人民幣╱３５０美元，料將會加快

智能電話的更換需求，而手機鏡頭仍是主要的升級功能，預期鏡頭生產商可受惠於５Ｇ發展周期

。

舜宇光學中期成績表「靚仔」，加上貿易戰陰霾突現曙光，刺激其股價甫開市已飆約一成，

終收升８﹒７％，報９３﹒９５元。

另一方面，市場觀望騰訊（００７００）今日收市後放榜，市場調查機構Ｓｅｎｓｏｒ

Ｔｏｗｅｒ日前公布，７月中國手遊發行商在海外市場收入排行榜，騰訊（００７００）旗下手

遊《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》連續３個月成為海外市場收入第一名。騰訊今日亦見追捧，收升

１﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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