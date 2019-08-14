《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》河北省省長許勤日前主持召開河北省第
２４屆冬奧會工作領導小組辦公會，研究調度項目建設、賽會服務保障等籌辦工作。
許勤指出，推廣普及群眾冰雪運動，加快張家口兩個冰雪裝備產業園項目落地和產業聚集，
充分放大冬奧效應、帶動張北地區加快發展。
14/08/2019 09:09
【駐京專電】河北省省長：加快張家口兩個冰雪裝備產業園項目落地
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》河北省省長許勤日前主持召開河北省第
２４屆冬奧會工作領導小組辦公會，研究調度項目建設、賽會服務保障等籌辦工作。
許勤指出，推廣普及群眾冰雪運動，加快張家口兩個冰雪裝備產業園項目落地和產業聚集，
充分放大冬奧效應、帶動張北地區加快發展。
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