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14/08/2019 14:44

【聚焦人幣】管濤：０８年危機以來，中國恪守不競爭性貶值承諾

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國金融四十人論壇高級研究員、國家外匯管理局國際收支司
原司長管濤指出，自２００８年全球金融危機爆發以來，人民幣有效匯率指數明顯升值。中國匯
率市場化進程是被美國所打斷，前期中國外匯儲備大幅積累是美國寬鬆貨幣政策溢出的結果。量
化寬鬆（ＱＥ）期間美元匯率曾大幅貶值而被國際社會質疑為貨幣戰爭，中國在深化匯率市場化
改革的同時堅持不搞競爭性貶值。美方對中國貨幣操縱的指責是罔顧事實和雙重標準。（ｃａ）

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