《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行於今日在香港成功發行３００億元人民幣央行票據，
其中３個月期央行票據２００億元，１年期央行票據１００億元，中標利率分別為２﹒９０％和
２﹒９５％。此次發行受到市場歡迎，全場投標總量超過７８０億元，認購倍數達２﹒６倍。
（ｗｌ）
14/08/2019 13:56
【聚焦人幣】人行成功在港發行３百億人幣央票，認購倍數２﹒６倍
《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行於今日在香港成功發行３００億元人民幣央行票據，
其中３個月期央行票據２００億元，１年期央行票據１００億元，中標利率分別為２﹒９０％和
２﹒９５％。此次發行受到市場歡迎，全場投標總量超過７８０億元，認購倍數達２﹒６倍。
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