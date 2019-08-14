《股林淘金－林家亨》高息板塊具較高防守力

《股林淘金》自從特朗普宣布加徵新關稅，恆指已下跌逾３０００點，大市成交額正逐步減

少，大型沽壓已消化得七七八八，短期港股會反覆拉鋸。港股投資氣氛目前較為差，但恆指在８

月初的急跌已充分反映大部分壞消息，加上環球央行已展開新一輪減息潮，市場亦料美聯儲會在

９月份會再減一次息，減低全球經濟增長放緩的風險。今個星期四美國將公布費城聯儲製造業指

數（８月），數據進一步顯示美國製造業活動情況。

港股投資方面，高息公用股如電能實業（００００６），從事發電業務遍及全球多國，現時

股息回報率高達５﹒２％，最近公布今年上半年業績，純利受匯率及港燈利潤所影響，按年跌８

％至３７﹒９１億元。過去多年有穩定派息政策，作為多元化公用業務，即使外圍經濟變差，對

其業務收入影響有限。投資者不妨藉此股價下跌時伺機吸納。

香港電訊（０６８２３）專注於固網電話、移動數據及寬頻等電訊服務，今年中期收入增長

１％至１３７﹒６８億元，純利上升１６％至２１﹒６２億元，業績符合市場預期。集團計劃於

２０２０年第２季推出５Ｇ服務，並預期資本開支可減少，以目前股息回報率為５﹒５％，現時

入場仍具吸引力，投資者可趁市況波動減低時分階段吸納。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

