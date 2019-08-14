《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易戰突現轉機，美國政府宣布將部分中國產品自關稅清
單中移除，並把加稅日期推遲至１２月１５日。消息刺激Ａ股市場顯著造好，科創板漲幅擴大，
微芯生物（滬：６８８３２１）飆１５﹒３％，瀚川智能（滬：６８８０２２）、柏楚電子（滬
：６８８１８８）、鉑力特（滬：６８８３３３）大漲逾６％。
科創板２８隻股份中僅一隻下跌，沃爾德現跌１﹒１％，報１５４﹒３元人民幣。（ｗｌ）
14/08/2019 10:58
【科創板】科創板漲幅擴大，新股微芯生物再飆１５％
《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易戰突現轉機，美國政府宣布將部分中國產品自關稅清
單中移除，並把加稅日期推遲至１２月１５日。消息刺激Ａ股市場顯著造好，科創板漲幅擴大，
微芯生物（滬：６８８３２１）飆１５﹒３％，瀚川智能（滬：６８８０２２）、柏楚電子（滬
：６８８１８８）、鉑力特（滬：６８８３３３）大漲逾６％。
科創板２８隻股份中僅一隻下跌，沃爾德現跌１﹒１％，報１５４﹒３元人民幣。（ｗｌ）
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