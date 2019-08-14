《經濟通通訊社１４日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。人行連續第三日進行逆回購，
累計投放１９００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
14/08/2019 09:24
【人行放水】消息稱人行今進行１０００億逆回購，淨投放１千億元
《經濟通通訊社１４日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。人行連續第三日進行逆回購，
累計投放１９００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
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