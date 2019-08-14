《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，首７月房地產投資增
１０﹒６％，增速較首６月回落０﹒３個百分點。
其中，住宅投資５３４６６億元，增長１５﹒１％，增速回落０﹒７個百分點。住宅投資佔
房地產開發投資的比重為７３﹒４％。
１ ７月份，房地產開發企業房屋施工面積７９４２０７萬平方米，同比增長９﹒０％，增
速比１ ６月份加快０﹒２個百分點。其中，住宅施工面積５５４１１１萬平方米，增長１０﹒
４％。房屋新開工面積１２５７１６萬平方米，增長９﹒５％，增速回落０﹒６個百分點。
14/08/2019 10:00
【聚焦數據】統計局：首７月房地產投資增１０﹒６％，增速回落
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，首７月房地產投資增
１０﹒６％，增速較首６月回落０﹒３個百分點。
其中，住宅投資５３４６６億元，增長１５﹒１％，增速回落０﹒７個百分點。住宅投資佔
房地產開發投資的比重為７３﹒４％。
１ ７月份，房地產開發企業房屋施工面積７９４２０７萬平方米，同比增長９﹒０％，增
速比１ ６月份加快０﹒２個百分點。其中，住宅施工面積５５４１１１萬平方米，增長１０﹒
４％。房屋新開工面積１２５７１６萬平方米，增長９﹒５％，增速回落０﹒６個百分點。
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