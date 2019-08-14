《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，７月全國城鎮調查失業
率升至５﹒３％，比上月升０﹒２個百分點。其中，２５－５９歲人口調查失業率為４﹒６％，
與上月持平。３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒２％。全國企業就業人員周平均工作時間為
４６﹒５小時，同比增加０﹒５個小時。
１－７月份，全國城鎮新增就業８６７萬人，完成全年計劃的７９％。
14/08/2019 10:00
【聚焦數據】統計局：７月全國城鎮調查失業率升至５﹒３％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，７月全國城鎮調查失業
率升至５﹒３％，比上月升０﹒２個百分點。其中，２５－５９歲人口調查失業率為４﹒６％，
與上月持平。３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒２％。全國企業就業人員周平均工作時間為
４６﹒５小時，同比增加０﹒５個小時。
１－７月份，全國城鎮新增就業８６７萬人，完成全年計劃的７９％。
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