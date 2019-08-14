【ＦＯＣＵＳ】推遲加稅商品不足兩成，三大新「震源」需留意

【ＦＯＣＵＳ】面對連跌兩周的美股及觸及半年高位的核心通脹，上周五（９日）才放狠話

暗示「或取消９月中美貿易磋商」的侵侵，突然眨了眨眼睛－－美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ

）周二（１３日）宣布，將對部分中國商品加徵１０％關稅的實施時間由９月１日推遲至１２月

１５日。

狂人再顯變色龍本色，股匯遂跟隨起舞，惟市場仍需小心三大新「震源」：一是華府給予華

為的９０日出口限制豁免令將於下周一（１９日）到期；二是內地最新揭盅的７月經濟數據顯示

，增長下行陰雲續集聚；三是美國核心通脹意外加速，恐動搖聯儲進一步減息的基礎。



＊９月仍加稅商品清單多達１２２頁＊



華府暫緩對ｉＰｈｏｎｅ、筆記本電腦、部份玩具、部份衣物鞋類等中國進口商品加徵

１０％關稅，侵侵美其名曰是「避免影響聖誕消費季」；不過望真些，ＵＳＴＲ公布的仍將於９

月１日如期加徵關稅的中國商品清單多達１２２頁，從Ａｉｒｐｏｄｓ到滑雪板、男女睡衣到嬰

兒尿片等均未豁免，而暫緩加稅商品清單僅２１頁，相當於僅如期徵稅商品的約１７％。換言之

，市場對暫緩消息恐怕反應過度。

再看周二齊錄升逾１％的美股三大指數，實際均未突破關鍵阻力位；周期類股票當天雖顯著

跑贏大市，但自上周五來防禦型股票的整體表現仍然領先。

而隨著華府給予華為的９０日出口限制豁免令將於下周一（１９日）屆滿，倘豁免不獲延長

，加上美國商務部早前推遲就美企與華為重啟業務的許可審批，本就未有任何實質改變的中美貿

易戰或再惡化。



＊７月數據顯「企穩」或僅一廂情願＊



另一新「震源」則是內地周三揭盅的７月工業生產、投資、消費數據全面低於預期，「經濟

企穩」或可謂僅一廂情願。其中，工業增加值增速錄２００２年以來最弱；消費品零售於ＣＰＩ

節節看漲的背景下，名義增速仍下滑，顯示實際增速恐更不濟；政治局會議明確「不將房地產作

為短期刺激手段」，房地產投資增速續回落，商品房銷售面積續負增長。

內需持續低迷、企業盈利不振，內地經濟增長下行陰雲續集聚，拖累十年期國債活躍券殖利

率早市跌穿３％關口。不過，掣肘於槓桿率高企和資產泡沫，要寄望央媽大放水並不現實，此從

７月新增貸款、Ｍ２、社會融資俱失色可見一斑。面對大環境去槓桿，高風險的股市能否獲加槓

桿而獨樹一幟，見仁見智。

此外，美國７月意外加速的核心通脹數據（同比升２﹒２％，為１月以來最快），再將遭侵

侵敦促「大幅減息１厘」的鮑叔置於炭火之上。加上至少４０００項中國商品將於９月１日起遭

加徵１０％關稅，或續推高通脹。

鑒於上述三大新「震源」，股市勢將繼續如履薄冰，小心駛得晚年船。

（經濟通通訊社 俞瑾）

