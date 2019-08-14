  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/08/2019 11:48

【ＦＯＣＵＳ】推遲加稅商品不足兩成，三大新「震源」需留意

　　【ＦＯＣＵＳ】面對連跌兩周的美股及觸及半年高位的核心通脹，上周五（９日）才放狠話
暗示「或取消９月中美貿易磋商」的侵侵，突然眨了眨眼睛－－美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ
）周二（１３日）宣布，將對部分中國商品加徵１０％關稅的實施時間由９月１日推遲至１２月
１５日。
　　狂人再顯變色龍本色，股匯遂跟隨起舞，惟市場仍需小心三大新「震源」：一是華府給予華
為的９０日出口限制豁免令將於下周一（１９日）到期；二是內地最新揭盅的７月經濟數據顯示
，增長下行陰雲續集聚；三是美國核心通脹意外加速，恐動搖聯儲進一步減息的基礎。

＊９月仍加稅商品清單多達１２２頁＊

　　華府暫緩對ｉＰｈｏｎｅ、筆記本電腦、部份玩具、部份衣物鞋類等中國進口商品加徵
１０％關稅，侵侵美其名曰是「避免影響聖誕消費季」；不過望真些，ＵＳＴＲ公布的仍將於９
月１日如期加徵關稅的中國商品清單多達１２２頁，從Ａｉｒｐｏｄｓ到滑雪板、男女睡衣到嬰
兒尿片等均未豁免，而暫緩加稅商品清單僅２１頁，相當於僅如期徵稅商品的約１７％。換言之
，市場對暫緩消息恐怕反應過度。
　　再看周二齊錄升逾１％的美股三大指數，實際均未突破關鍵阻力位；周期類股票當天雖顯著
跑贏大市，但自上周五來防禦型股票的整體表現仍然領先。
　　而隨著華府給予華為的９０日出口限制豁免令將於下周一（１９日）屆滿，倘豁免不獲延長
，加上美國商務部早前推遲就美企與華為重啟業務的許可審批，本就未有任何實質改變的中美貿
易戰或再惡化。

＊７月數據顯「企穩」或僅一廂情願＊

　　另一新「震源」則是內地周三揭盅的７月工業生產、投資、消費數據全面低於預期，「經濟
企穩」或可謂僅一廂情願。其中，工業增加值增速錄２００２年以來最弱；消費品零售於ＣＰＩ
節節看漲的背景下，名義增速仍下滑，顯示實際增速恐更不濟；政治局會議明確「不將房地產作
為短期刺激手段」，房地產投資增速續回落，商品房銷售面積續負增長。
　　內需持續低迷、企業盈利不振，內地經濟增長下行陰雲續集聚，拖累十年期國債活躍券殖利
率早市跌穿３％關口。不過，掣肘於槓桿率高企和資產泡沫，要寄望央媽大放水並不現實，此從
７月新增貸款、Ｍ２、社會融資俱失色可見一斑。面對大環境去槓桿，高風險的股市能否獲加槓
桿而獨樹一幟，見仁見智。
　　此外，美國７月意外加速的核心通脹數據（同比升２﹒２％，為１月以來最快），再將遭侵
侵敦促「大幅減息１厘」的鮑叔置於炭火之上。加上至少４０００項中國商品將於９月１日起遭
加徵１０％關稅，或續推高通脹。
　　鑒於上述三大新「震源」，股市勢將繼續如履薄冰，小心駛得晚年船。
（經濟通通訊社　俞瑾）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS14/08/2019
【FOCUS】推遲加稅商品不足兩成 三大新「震源」需留意
中國故事14/08/2019
避險升溫 又屆掃金時 老鳳祥打響金漆招牌
生財有道14/08/2019
併購彈藥充足 長實優化資產增值
生財有道14/08/2019
把握「贏者全拿」生態 嘉里物流穩守東南亞
剖析天下14/08/2019
中國經濟短期難言樂觀
國際動態14/08/2019
特新招 曾領福利者或拒發「綠卡」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金