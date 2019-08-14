《投資智慧－鄧聲興》舜宇完成研發車載攝像模組，料成新增長動力

《投資智慧》舜宇光學（０２３８２）出貨量回復高增長，集團７月手機鏡頭出貨量及車載

鏡頭分別按年升２３％；及１９﹒７％；手機攝像模組出貨按年升８２﹒２％；其他光電產品出

貨３４３﹒６％。集團首７月共出貨６６２４７﹒９萬件，按年升３５﹒２％，相信是鏡頭業務

在安卓系統市佔率的持續提升，以及大客戶的訂單逐步恢復，鏡頭同比增速較６月有所上升。手

機鏡頭出貨量大增相信是手機品牌更新零件的需求增加，加上中國發展５Ｇ手機亦是利好因素。

另一方面，中國智能手機上半年銷售持續疲弱，手機製造商加快產品升級。據市場調研機構

ＩＤＣ數據，內地上季整體智能手機出貨量按年跌６％至９７９０萬部。華為是首５大品牌中唯

一錄得增長的手機廠商，僅次於華為的ｖｉｖｏ、ＯＰＰＯ上季出貨量則分別按年跌８﹒２％及

１３﹒９％。



為提升手機吸引力，智能手機在光學方面的規格明顯升級，多鏡頭手機成為未來的發展趨勢

。三鏡頭甚至四鏡頭的智能手機已經成為新款旗艦智能手機的基本配置。現時部分智能手機生產

商可能選擇成本較便宜，一套雙攝模組加上一套單攝模組組成三攝模組。但長遠而言，生產商較

為偏向採購最為一套三攝模組。舜宇在專業光學具成熟的技術及研發優勢，產品陸續升級帶動毛

利率提升。此外，舜宇亦是全球最大的車載鏡頭生產商。集團已完成多個車載攝像模組的研發和

部分量產，可望成為新的增長動力。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

