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即市新聞

14/08/2019 16:09

《一語中的－胡明月》亂

　　《一語中的》昨日（１３日）被困機場，看到那些混亂情況，再下去全民皆輸，心痛。估計
即使港股估值很低、周邊環境轉好、業績期盈喜等等原因下，港股也會繼續乏力跑輸各大市場。
　　早盤港股是有上揚，但是也不知道那邊的事甚麼時候才能結束，這樣短期內肯定要繼續萎靡
下去，估計今日（１４日）港股尾盤會跳水。當然這種事態扭曲之下遭遇壞的情況這麼多，稍有
改善消息相信就會帶來一些動力，將來還是有大增長空間的。
《高信金融集團執行副總裁　胡明月》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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