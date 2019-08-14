《一語中的－胡明月》亂

《一語中的》昨日（１３日）被困機場，看到那些混亂情況，再下去全民皆輸，心痛。估計

即使港股估值很低、周邊環境轉好、業績期盈喜等等原因下，港股也會繼續乏力跑輸各大市場。

早盤港股是有上揚，但是也不知道那邊的事甚麼時候才能結束，這樣短期內肯定要繼續萎靡

下去，估計今日（１４日）港股尾盤會跳水。當然這種事態扭曲之下遭遇壞的情況這麼多，稍有

改善消息相信就會帶來一些動力，將來還是有大增長空間的。

《高信金融集團執行副總裁 胡明月》

