《投資筆記－黃子燊》內憂外患下談港股走向

《投資筆記》早前的數期文章，談的均非本地資產類別，如黃金、越南股市等。因此在本期

，我們想和大家回歸香港，談談對香港市場的短期看法。



＊三大因素對港股構成壓力＊



短期而言，我們相信由於事件風險會繼續發酵，港股將會面臨較大的下行壓力。港股的事件

風險主要分為三個因素，分別是（ｉ）人民幣跌破七算（ｉｉ）中美貿易戰重啟及（ｉｉｉ）本

地社會局勢異常。而這三個因素，以目前的情況來看，尚未完全發酵，因此負面消息仍未完全反

映於價格內，令港股尚有下行空間。



＊人民幣貶值壓港股＊



就因素一，人民幣跌破七算，其影響主要分為兩方面。分別是經濟方面和政治方面。經濟方

面，我們以往可以看見，恆生指數以往走向和人民幣明顯呈正相關，一榮俱榮，一損皆損。背後

原理十分簡單，不少香港上市公司的資產均在內地，以人民幣計價，但其股權（股票）則以港元

作交易。人民幣貶值，代表公司的資產價值以港元計算有所下降，反映在股價上，則其股價當然

要下調了。部分的行業則是收入端為人民幣，支出╱負債端卻有相當一部分為美元（如內房、內

航），則人民幣貶值，在經濟上當然會對港股構成負面影響了。



＊人民幣破七背後動機值得深思＊



但人民幣貶值的政治影響，其實更值得戰友們關注。首先，七算是人民幣一個相當重要的心

理關口，也是市場相信國內政府會力保的一個價位，人民幣破七，如不是國內政府沒有能力守住

，還是政府默許呢？如是前者，投資者固然擔心；而如是後者，那到底是（ｉ）經濟壓力過大，

導致政府棄守七算，並犧牲匯價以提振出口；還是（ｉｉ）國內政府有意開辟一條新戰線，除貿

易戰外，還會打貨幣戰呢？不論是前者還是後者，背後的原因均值得戰友們關注甚至憂心。



＊中美貿易戰有惡化跡象＊



就因素二，中美貿易戰重啟，我們都看到特朗普政府於月初時突擊向中國加徵關稅。中國則

以暫緩採購美國農產品，及容許人民幣破七作反擊。美國其後則將中國列為匯率操縱國。以目前

情況，有關衝突難言還會持續多久。但據已有資訊，相信雙方均有意堅持立場。而新一輪的貿易

爭端於八月初才剛剛展開，相信不會於短期內結束。而更壞的是，似乎目前中方已堅定了立場，

不再對美方退讓，並盡力打擊其選情，圖謀令特朗普不能成功連任總統。當然，並不排除這是中

國刻意展現出來的立場，嘗試逼美國重返談判桌，但如果這是中國的真實意圖，則很大機會在下

年美國總統大選前，不會達成貿易協議。貿易爭端若持續，無疑會對港股前景構成壓力。



＊本地動盪投資者憂前景＊



就因素三，我們都知道本地社會近期動蕩非常。香港經濟於本地社會事件發生前，已經有所

轉弱，而近期事件的發生，令來港人次減少，對零售、酒店、會議展覽、餐飲業等行業始終有一

定程度的影響。最近的本地零售板塊及地產板塊的跌幅，俱是對有關影響的反映。然而，這些影

響屬於周期性，一旦事件解決，便能回復過來，近日的社會事件反而造就了日後趁低吸納的機會

。惟最讓投資人擔心的，是事態的發展走向，一旦有「黑天鵝」（即發生機會率不大，但一旦發

生，則影響巨大）事件發生，中美關係的緊張程度必定會升級，香港的制度優勢亦會大幅削弱甚

至失去，而港股亦會首當其衝。明乎此，則部分資金保守起見，先走為敬也是可以理解，港股積

弱，也並非無由了。

綜觀以上三大因素，相信在短期內仍會繼續發酵，加上港股在七月反彈失敗後，已形成了下

降通道，港股在短期內仍會繼續受壓，將會是大概率事件了。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

