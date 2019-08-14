《樓市亮話－湯文亮》現在不是移民，亦不是賣樓的時候

《樓市亮話》近日香港的政治環境非常惡劣，經濟亦逐漸反映出來，有幾位朋友話香港大時

代有變，最好辦法就是移民，當中有人不但移民，同時打算將香港物業賣走，他們美其名是問下

我的意見，其實是耀武揚威，我話人各有志，移民亦無可厚非，不過以現在環境，無論是移民或

者賣樓，都是自取其辱，如果同時進行，即是雙倍自取其辱。有朋友話不明白我的意思，或者我

沒有資格移民，食不到的葡萄是酸的，所以講一些酸溜溜的說話。



我有朋友在領事館工作，他說領事館的人睇唔起現在申請移民的人，認為他們見香港形勢不

佳，為了避難或者當買一個保險才移民去他們的國家，倘若香港局勢回復平穩，那些移民可能會

搬回香港。所以，他們對現在的申請人諸多刁難，如果那些人在一年前申請，比較好資格的申請

人會受到貴賓式待遇，很多時候領事先生會特別接見那些申請人，現在當然冇這支歌仔唱，我當

然知道這個事實，所以我才說現在不是移民的時候。



現在賣樓又會如何，我講大家可能不會相信，其實比移民更受辱。賣樓的業主亦了解到時局

不佳，不但叫價沒有那麼進取，甚至是低於市價，同時暗示可以接受還價，買樓的人又有何想法

，他們見到有人賣樓，就算合自己心水都會大膽還價，有理冇理打個七折，因為他們知道那些業

主如果不是急於要錢，點解要在這個時候賣樓。所以，我同那些打算賣樓的業主說，如果可以的

話，最好等局勢明朗才賣樓，不過我知道不少業主賣樓的心態就是因為局勢不明朗，如果局勢明

朗而有正面的話，他們又不會賣樓。其實賣樓同移民一樣，早幾個月與現在有很大的分別，早幾

個月前賣樓，垃圾都可以賣到好價錢，現在不但賣唔到，而且還自取其辱，不如疊埋心水，等多

幾個月才決定是否賣樓。



《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

