《缸邊嫺談－黃惠嫺》碧桂園服務（６０９８）續擴管理規模增收入

《缸邊嫺談》碧桂園服務（０６０９８）於７月２９日發布正面盈利預告。截至２０１９年

６月３０日止的六個月，預期集團未經審核的綜合純利及股東應佔溢利皆分別增長超過５０％。

而增長由於集團的在管面積增加，以及社區增值服務和非業主增值服務收入均錄得增長。



＊管理規模續擴＊



現時物業管理服務的收入佔集團整體收入超過７０％。截至２０１８年１２月３１日，集團

管理的項目遍布中國境內３１個省、市及自治區的超過２８０個城市，以及海外的馬來西亞，合

同管理總面積約達５﹒０５億平方米。

截至２０１８年１２月３１日止，集團收費管理面積同比增長４７﹒９％至１﹒８２億平方

米；由獨立第三方物業開發商開發的物業收費管理面積增長１﹒７倍至３６０３﹒３萬平方米。

２０１８年，集團的收繳率保持去年同期高位，並繼續提升０﹒９２個百分點，達到

９５﹒３７％。

在收購擴管理面積上，２０１８年１１月２６日集團以總代價６﹒８３億元（人民幣、下同

）取得五間主要於中國從事物業管理業務公司之股權，當中包括北京盛世物業７０％股權

（２０１９年３月１９日以代價９０００萬元完成收購餘下３０％股權），以及上海睿靖、成都

清華逸家物業、南昌市潔佳物業、成都佳祥物業管理的１００％股權。令集團到２０１８年底止

共有合同管理總面積約達５﹒０５億平方米，減去已收取管理費用的１﹒８２億平方米，即集團

已簽約未收費的儲備面積為３﹒２３億平方米，增長５６％。而集團今年目標增加在管面積

７０００萬平方米，收費的在管面積同比增長３８﹒６％，再加合約儲備的投入交付。

最新，集團於今年７月１０日公布，以總代價３﹒７５億元收購合富輝煌（００７３３）的

物業管理公司港聯不動產１００％股權。以及於１１日以總代價１﹒９億元向嘉凱城

（深：０００９１８）收購嘉凱城物業公司。兩項收購集團均認為估值合理偏低，同時可增加集

團於一二線城市的住宅及商業項目管理的規模，配合集團未來發展。



＊開展「三供一業」業務或成新增長引擎＊



集團在增加社區增值服務面積上，已率先切入城市服務領域，去年集團成立合資公司開始進

入「三供一業」（供水、供電、供熱及物業管理）領域，集團開始接管的物業項目將覆蓋全國

１１個省的５３個城市，擬接管的物業項目管理面積約為９０﹒２百萬平方米；供熱項目將覆蓋

全國６個省的８個城市，擬接管的供熱項目管理面積約為４１﹒７百萬平方米，此部分業務將於

２０１９年開始陸續產生收入，在規模管理成熟後到２０２１年「三供一業」將會進入收成期，

並會成為集團的另一新增長引擎。

物業管理股現已成為資金避險的另一選擇，因物業管理股在經濟風險中所承受的負面壓力相

對較少。加上物業管理亦非周期性股份，主業不會受到經濟周期上落所影響，而現金流相對穩健

及可預期。相信隨著集團進一步擴大管理面積下，物業管理的收費只會有增無減，收入亦以現金

為主，是一隻強勁的現金牛。投資者可考慮於１６﹒２港元附近的位於增持或吸納，目標價為

２１﹒６８港元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

